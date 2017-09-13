人生剩利組 再一次重新檢視人生選擇

布萊德（班史提勒飾演）擁有令人稱羨的工作與舒適的生活。他跟嬌妻梅蘭妮（珍娜費舍飾演）與擁有音樂才華的兒子特洛伊（奧斯汀亞布蘭斯飾演）住在一起，乍看人生很美好，但布萊德卻開始質疑，這是否真是自己在大學時期所嚮往的…。

在帶著兒子去申請大學的旅途當中，布萊德不得不將自己現在的生活，與他大學時代的四位朋友相比：一個好萊塢巨星、一個基金公司創始人、一個科技企業家，以及一個有權有勢的政治專家暨暢銷書作家。他羨慕他們迷人的富裕生活，也跟著懷疑自己是不是當中過得最好的那個。當布萊德遇到困難，必須靠他這些朋友的幫助才能解決時，他開始真正懷疑自己的人生是否徹底失敗？而這趟跟兒子的旅途，是否能讓他豁然開朗，找到人生的嶄新出口呢？

【人生剩利組】是由【搖滾教室】（The School of Rock）編劇麥克懷特自編自導的最新作品，並由【月光下的藍色男孩】（Moonlight）製作團隊布萊德彼特（Brad Pitt）、蒂蒂嘉納（Dede Gardner）和【赴湯蹈火】（Hell or High Water）監製西德尼凱米爾（Sidney Kimmel）、大衛伯納德（David Bernad）等人共同監製。故事描述男主角陪他兒子一起前往波士頓申請大學，進而引發一場信心危機，並在片中重新檢視自己的人生選擇。

「那些看起來過得比自己好的人，可能並不是在過他們21歲時想要過的生活，甚至可能遠遠不及自己的想像。」監製大衛伯納德如此說著。導演也聲稱自己對「存在焦慮」這種情緒波動非常感興趣：「我們不是在和周圍的人一直攀比，而是真的一直在幻想自己在過名人般的生活。」導演繼續補充：「真的就是有人非常高調地過著那種令人咋舌的顯赫生活，不過就算是那種人，都未必會滿足自己已經獲得的事物。我們總是透過社群媒體看到別人的生活，然後以別人作為標準去導航自己的生活。慢慢地，大家就普遍認為只有精英才能過著那種有品質的生活。現在大家普遍覺得自己可以實現夢想，結果就陷入一種讓自己很難過的情緒，會覺得每個人都中了樂透頭獎——除了自己以外。」

對於帶動這部電影的靈魂人物，也就是男主角，導演對此表示：「這是一部有搞笑卻又發人深省、認真的電影。我們希望可以找到那種身兼幽默感，卻又不讓觀眾預料得到的那種演員。如果找來的演員，他的喜劇形象太深入人心，觀眾就會帶著期待去看，那電影的完成度就會相對大打折扣。」導演於是邀請認識多年的班史提勒（Ben Stiller）演出。導演透露：「我一直都是班的粉絲，很久之前就想要跟他合作，直到現在才有機會。班可以讓每個人都發笑，他的搞笑功力很精準，也能夠準確還原那種城市人的野心，跟角色形象非常搭配。」值得一提的是，班史提勒有一個12歲的兒子，因此他對片中的父子橋段感觸良多，也對角色的生活態度頗有共鳴：「這個電影非常真誠、搞笑、又機智。」

此外，為了達成導演所想要營造的質感，本片配角也找來觀眾們熟知的資深演員，例如麥可辛（Michael Sheen）、傑梅奈克萊門特（Jemaine Clement）、路克威爾森（Luke Wilson）、珍娜費舍（Jenna Fischer）等對喜劇與劇情片都駕輕就熟的演員群，勢必能為本片創造全新的高度。本片在多倫多影展進行世界首映，也獲得許多權威媒體的好評推薦。《好萊塢報導者》（The Hollywood Reporter）稱讚：「一部幽默又充滿渲染力的中年危機喜劇。」《銀幕》（Screen）評價：「班史提勒呈現出絕佳演技，幽默又觸動人心。」娛樂網站「Deadline」推薦：「這是一部真正聰明的喜劇，道出許多關於生活的樂趣，以及如何學會接受我們是誰。」