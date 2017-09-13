無障礙生活節開跑 週末免費入園

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北報導）對許多身心障礙朋友來說，每天的生活，都充滿了挑戰。你是否想像過，身障著要怎麼面對每天生活的環境？我們每天走的路，對許多身障來說是否符合多元需求？
伊甸基金會第四屆「無障礙生活節」，從環境到觀念、從體驗到改變，給你一個嶄新對生活詮釋，就如同樂園般，暢遊無阻的環境。
此次，展覽活動結合動靜態展示，分享無障礙生活的多元面向，透過影像體驗，幫助參與者深刻體會障礙與限制。同時，也透過身心障礙朋友的親身經歷，讓更多人看見「永不放棄」的精神與實踐。
一個 你從未體驗過的樂園，將全面顛覆你的想像。伊甸基金會邀請您一同坐上輪椅、曚上眼睛，親身體驗，你會知道這世界需要改變。第四屆無障礙生活節，詳細場次時間如下：
【台中場】
9/23(六)15:00-19:00
9/24(日)09:00-17:00
台中科技大學 體育館
連絡人：(04)22351115轉分機13楊小姐
【台北場】
9/29(五)-10/1(日)
13:00-19:00
台北松山文創園區 1號倉庫
連絡人：(02)2230-7715轉分機5318章小姐
【高雄場】
10/20(五)-10/21(六)
11:00-19:00
高雄大魯閣草衙劇場
連絡人：(07)3159666轉分機107黃小姐
【台南場】
11/4(六) 10:00-17:00
台南文化中心 假日廣場
連絡人：(06)2146990轉分機303辛小姐
其他相關活動資訊：http://touchinglife.eden.org.tw/