WCIT 2017圓滿閉幕 接棒國家壓力大

為期三天的世界資訊科技大會圓滿落幕，刷新許多紀錄，曾參與2000年大會主辦工作的經濟部長沈榮津今天表示，台灣兩次主辦活動都是盛況空前，讓接棒主辦的國家壓力很大。

2017年世界資訊科技大會（WCIT）今天圓滿落幕，連續3天各項會議、論壇，以及4天的夢想科技大展，內容囊括人工智慧、循環經濟、物聯網等全球資通訊新趨勢，吸引來自全球80國、數千名資通訊相關人士，創下歷年展覽規模最大、外賓人數最多、青創家最多的新紀錄。

經濟部長沈榮津在閉幕致詞時表示，這次WCIT 2017規劃領袖圓桌論壇，邀請與會國家資通訊部次長，分享各國數位國家建設與發展經驗，探討如何運用資通訊技術協助驅動創新來實現數位國家，期許接下來的主辦國家，能持續探討這項議題，為實現數位國家形成倡議。

以台灣為起點，WCIT將連續5年在亞洲舉辦，接下來將由印度、亞美尼亞、馬來西亞與孟加拉等國接力主辦，在今天的閉幕典禮上，原定由沈榮津將這次活動的紀念水晶獎章贈予下屆主辦國印度的代表，作為活動傳承儀式，可惜天公不做美，因為颱風泰利影響，印度代表提早離台，未能親手接下「接力棒」。

這次辦理WCIT的所有工作人員在活動圓滿結束後，終於放下心中大石，興奮地在典禮會場的舞台上大合照，沈榮津在一旁與媒體談及2000年台灣首次舉辦WCIT的事，他說，台灣這兩次主辦活動都是盛況空前，讓接棒主辦的國家壓力很大。

對於睽違17年拿到的WCIT主辦權，沈榮津力求務實，以最嚴苛的條件做規劃，並以室內為主，成功避免這次碰上颱風的影響。

沈榮津說，這次活動獲得產業界許多贊助，門票票價也不低，但都是「取之於大家、用之於大家」，是很有意義的事。他也說，能讓世界看見台灣，「真的很重要」。