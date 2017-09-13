嚼口香糖可提升專注力？ 醫師：已有研究證實

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）暑假結束，進入開學季，許多學生的心還沉溺在玩樂中，早上賴床不起、上課打瞌睡，為幫助學生輕鬆脫離K書「睏」境！精神科楊聰財醫師特別分享臨床案例，提供學生舒緩考試壓力及提升讀書專注力的專業建議。

楊聰財醫師表示，一名高三的王同學因轉學生身分與面臨學測壓力，自覺有失眠、肌肉緊繃、焦慮等不適來診所尋求協助。楊聰財醫師分析：「該個案就是典型學生讀書壓力過大所致。過度焦慮和成績表現有顯著的負相關，考生與家長切勿忽略焦慮的情緒，否則越焦慮越無法專心讀書，將造成惡性循環。除了給予藥物治療以及心理協談外，楊醫師也表示，嚼口香糖也是一種另類輔助紓壓的管道。

楊聰財醫師說明：「咀嚼對於降低焦慮與提升專注力的研究已行之有年，大腦α波出現於精神平靜狀態時，能夠有效率地蒐集資訊，是促進學習與思考的最佳腦波。但是當緊張、焦慮等情緒出現時，便會削弱α波的出現，此時思考不但沒有效率，而且專注力不佳，非常容易出錯。而透過咀嚼可提升大腦α波，有助平緩情緒，進而達到減壓目的。」醫學上已有研究證實，咀嚼口香糖可減低壓力感，增加腦部血流量與血氧量，進而增強大腦α波、提升專注力。

楊聰財醫師呼籲，面對考試或升學、同儕壓力，同學一定要維持平靜的心情，切勿焦慮，若身心出現不適，應該立即就醫尋求專業協助。而每天咀嚼無糖口香糖十分鐘，加上簡單的伸展操，就能達到放鬆、增加α波的效果。