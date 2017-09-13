臺灣期貨交易所赴瑞士參加第38屆全球商品及衍生性商品協會(ICDA)年會

第38屆全球商品及衍生性商品協會(International Commodities & Derivatives Association, ICDA)年會於9月11日至13日在瑞士琉森舉辦，本屆大會共有來自全球各國主管機關、交易所、結算所、證券期貨業者、資訊廠商與機構投資人超過百人與會。臺灣期貨交易所今年由劉連煜董事長率隊參加，會議期間積極與各國與會者進行交流，其中劉董事長與美國商品期貨交易委員會(CFTC)新任主席J. Christopher Giancarlo 會晤，就全球金融市場現況及未來發展交換意見，亦分享我國期貨市場成功經驗。此外，劉董事長與其相談甚歡，特別恭賀其於8月3日正式獲得任命，並邀請其抽空來台訪問。同時，藉由與與會交易所及業界代表之交流，更了解世界各國期貨市場之發展，特別是商品期貨之發展。

本次年會探討之議題包括全球交易所未來發展、歐盟法規對市場之影響丶金融改革與英國脫歐對銀行業的影響、結算所之風險管理、金融與債券衍生性商品之發展、波動性與證券衍生性商品之發展、目前市場面對的法規挑戰、商品市場，以及新興市場與新商品等全球目前所關注之議題。

期交所積極拓展國際化發展，本次於會中會晤中歐交易所代表，並與聖彼得堡國際商品交易所(St. Petersburg International Mercantile Exchange)以及瑞士交易所(SIX Swiss Exchange)洽談未來可能合作事宜。期交所藉由參與世界主要期貨業組織之年會活動，了解國際市場之最新動態，以掌握全球金融市場脈動及最新科技應用發展，作為期交所未來擘劃發展藍圖之參考。