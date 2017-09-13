去西班牙也極難看到 佛朗明哥巨星卡勒凡首度來台

被英國衛報譽為「此生一定要看一次的舞蹈家」，西班牙佛朗明哥巨星卡勒凡（Israel Galván）首度來台，將於九月十五至十七日於淡水雲門劇場，演出經典舞作《黃金時代》。

卡勒凡國際聲勢如日中天，就算去到西班牙，也極難看到他的舞蹈表演。本次應雲門劇場之邀，今年首度訪台演出，令舞迷驚喜不已。

現年44歲的卡勒凡，是當今國際舞台最受矚目的巨星，全世界邀演不斷。32歲即奪下西班牙國家舞蹈獎，此後履獲英、法、美等國際大獎肯定，2015年獲邀在世界舞蹈日獻詞，是第一位獲得此殊榮的西班牙舞蹈家，與摩斯•康寧漢、莫里斯•貝嘉、林懷民、威廉•佛塞、阿喀郎等並列為全球傑出舞蹈大師。2016年榮獲英國舞蹈獎傑出藝術特別獎，同年受頒法國「藝術與文學軍官勳章」。

昨(12)日晚間才剛飛抵台灣，卡勒凡今天特別與媒體碰面，吉他手阿爾弗雷多、樂手大衛也是初次來台，聽聞颱風消息，對這個在歐洲沒遇過的氣候現象感到十分好奇。

卡勒凡也在記者會暢談他前衛的編創思維，以及突破傳統、追求創新的精神。他表示《黃金時代》從2005年首演後至今，仍持續於全世界演出中，他以一間公寓比喻這個作品，雖然住在裡面，但家具時常更換，就像他每次演出都會帶入不同的新意。

出身佛朗明哥世家的卡勒凡，從小在父母的嚴格要求下認真習舞，佛朗明哥早已是他基因中的一部分，對他而前，這甚至不是舞蹈，而是兒時遊戲，自由沒有拘束。他勇敢跨出傳統，以紮實的根基大膽創造新風格，解構、重組佛朗明哥形式，加入現代劇場及現代舞元素，甚至溶入爵士、搖滾、電音，轟動國際。常在歐洲藝術節演出後，成為街頭巷尾討論不止的前衛舞蹈家。

《黃金時代》是卡勒凡奠定國際地位的重要作品，至今演出超過250場，並持續受邀中。2011年榮獲紐約舞蹈與表演藝術貝西獎（Bessie Awards），被評為該年度表現最傑出的製作。評審認為「卡勒凡超越藩籬，為原本定型的傳統表演開發出嶄新的藝術前景。」

「黃金時代」指的是1840至1890年間，佛朗明哥在西班牙小酒館發展至巔峰的鼎盛時期。卡勒凡的《黃金時代》中，舞蹈、吉他、和歌唱，卡勒凡形容為「就像在舞台上對話般的演出」，三位藝術家有舞樂互動，也有獨舞、獨奏、獨唱的段落，重現黃金時代極富靈魂又純粹的佛朗明哥樣貌。

卡勒凡打破19世紀的時代框架，重新編創。傳統佛朗明哥舞姿英挺俊俏，他卻刻意將舞姿變形，扭曲，突破原有優雅形象，跨越170多年的佛朗明哥歷史，「跳」脫傳統。與他合作多年的拉哥斯兄弟檔音樂家，歌手大衛的吟唱濃烈滄勁，吉他手阿爾弗雷多技巧奔放，但又巧妙融入爵士元素，帶來處處驚喜。

卡勒凡的舞蹈引人注目，不僅因他已臻出神入化的厚實技巧，更因他永遠大膽突破，令人期待。九月十五至十七日在淡水雲門劇場，連續演出三場，機會難得，呼籲觀眾搶票要快。六、日場次特別加開免費演前導聆，由國內知名佛朗明哥舞蹈家林耕擔任導聆人。九月十八日特別開設大師工作坊，卡勒凡、吉他手阿爾弗雷多、歌手大衛，三位藝術家親自授課。更多演出和報名資訊請上雲門官網：http://www.cloudgate.org.tw/ticket/detail/59。

卡勒凡《黃金時代》

9/15（五）-17（日）淡水雲門劇場

六、日場演出前30分鐘導聆

9/18佛朗明哥大師工作坊