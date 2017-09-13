雲林斗六文旦評鑑 林辛煌有機栽出特等獎

（台灣英文新聞／郭紫寧 台北報導）雲林縣大斗六地區文旦評鑑，9月13日在斗六廳熱烈舉行，今年參與的件數突破以往，共有67位農民，送來他們細心栽種、呵護的超優質文旦，各產銷班參與非常熱烈，戰況可說相當激烈。

因為今年的品質普遍都很優異，所以出現了同分人數超過原定貳等獎獎項數的狀況，經評審與公所討論後，決定讓8位同分者都獲獎，鼓勵所有認真栽種的農民。

特等獎林辛煌表示，因為父親年紀大了，所以他從雲林科技大學退休後，就回來接手父親的文旦園，因為希望讓消費者吃得健康安全，所以他不但參加文旦有機栽培的交流研究班，也和資深農友請教栽種方式，盡量用有機栽培、草木共生，用菌種活化土壤。

現在林辛煌栽種的文旦，賣到只剩五六百斤而已，雖然得了特等獎，不過他並沒有打算要漲價，得獎的文旦也要留下來和他的老師一起分享，感謝老師的教導。

圖為13日大斗六區文旦評鑑過程。​翻攝雲林斗六市公所官網

為了給消費者最安全、有品質又有口碑的好農產，參加大斗六區文旦評鑑，需有吉園圃資格、生產履歷資料或提供農藥殘留檢驗等相關安全用藥證明。

斗六市長謝淑亞說，舉辦文旦評鑑，是希望讓民眾在購買時，有個參考的標準和依據，就像農民說的，如何從外表選擇文旦，只是一種大概的準則，成為消費者能夠信任的農民，才是他們最終的目標，參加評鑑就是其中一種方式。

在評鑑過外表、風味、甜度之後，評審長呂明雄表示，今年斗六文旦的甜度，可說是歷年來最高的，糖度滿分、13度以上的竟然有26名，占了比賽者的百分之四十左右，在全台灣的文旦比賽裡面是破記錄的。

不過這也代表文旦樹的健康可能有影響，樹會衰弱產量也會減少，之後還是會到斗六來做溝通和教育。糖度高雖然對消費者來說比較喜愛，但也要顧慮到永續經營，這樣農民才能夠提高收益。