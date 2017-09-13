孕婦喝點酒沒關係？恐影響寶寶語言發展

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）懷孕是否可以喝酒呢？這一直是具有爭議性的話題，有人認為一周喝一兩杯酒並無大礙，但是醫界主張些微的酒精成分都會提高早產和胎兒低體重的機率，而且依照每個孕婦不同狀況和體質會有不同的影響。

為何酒精不利於胎兒的發展，甚至連些許也不被容許？雖然醫學界至今無法解釋其因果，美國加州新生兒缺陷基金會（March of Dimes）的Paul Jarris醫師也承認，醫界目前也未有研究是針對少量飲酒對孕婦和胎兒的傷害，但根據多項研究數據顯示，當孕婦飲酒時，血液中的酒精會快速進入胎盤和臍帶，並傳到胎兒身上。因此新生兒缺陷基金會曾提醒世人，不僅是孕婦，計畫懷孕中和疑似懷孕者都不建議飲酒。

Paul Jarris醫師表示，而且每一次妊娠期間，孕婦和胎兒的狀況都不同，沒有人能夠預測到對寶寶的傷害到底有多大，美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）提醒，酒精會影響胎兒思考、身高體重、語言、視力、聽力發展，以及影響頭圍大小。

英國的研究團隊綜合比對26項研究數據後，發現每周有適量飲酒習慣的孕婦（一周飲用600cc啤酒或一杯白酒）有8%的機率誕下低體重嬰兒，有10%的早產機率。但不少民眾提出質疑，許多人發現懷孕以前或多或少都有飲酒，這樣的研究數據準確度高嗎？而醫生也未對此做出解釋和說明。該研究發表於11日發表於線上英國醫學雜誌。