中度颱風泰利 預料強度仍會增加 暴風半徑亦有擴大現象

（台灣英文新聞／郭紫寧 台北報導）根據中央氣象局今（13）日14時30分，所發布的最新海上颱風警報。中度颱風泰利(國際命名：TALIM) 13日14時的中心位置在北緯24.8度，東經125.9度，也就是在台北的東方約440公里之海面上。

7級風暴風半徑220公里，10級風暴風半徑 80公里。預測以每小時14轉10公里速度，向西北進行。近中心最大風速每秒40公尺(約每小時144公里)，相當於13級風。瞬間最大陣風每秒50公尺(約每小時180公里)，相當於15級風。

根據最新氣象資料，泰利颱風過去３小時強度略為增強，暴風半徑亦有擴大現象，目前中心在台北東方海面，向西北移動，其暴風圈朝台灣北部海面接近，對台灣東半部海面及台灣北部海面構成威脅；預計泰利颱風強度仍有增強且暴風半徑有擴大的趨勢。台灣北部海面、東北部海面及東南部海面(含蘭嶼、綠島)航行及作業船隻，應嚴加戒備。

受到颱風及其外圍環流影響，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有８到９級強陣風；台灣東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島、北部及南部沿海易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。今（13）日基隆北海岸及大台北地區，有局部大雨發 生的機率。