進口雞肉雞蛋 邊境芬普尼抽驗

芬普尼雞蛋事件引發民眾恐慌，食藥署今（13）日表示，事發過後，邊境已啟動對於進口雞肉、雞蛋檢驗措施，將芬普尼列為邊境檢驗項目，抽驗率為2%至10%，標準比照歐盟規定5ppb。

繼歐洲、南韓接連爆發「芬普尼」雞蛋事件，行政院食品安全辦公室、行政院農業委員會、衛生福利部食品藥物管理署等單位立即檢驗全台蛋雞場雞蛋，送驗蛋品中有約3%雞蛋被驗出芬普尼，超過155萬顆蛋遭到下架回收。

食藥署長吳秀梅日前受訪時曾坦言，芬普尼本來就不得用於食用動物身上，卻發現有業者用在養雞場，不僅可能污染到雞蛋，就連雞肉也可能被污染，擬將芬普尼列入雞蛋、雞肉的常規檢驗項目。

食藥署副署長林金富今天接受中央社記者電訪時表示，9月7日行政院食安辦召開跨部會專家會議時，決議由農委會針對雞肉進行源頭抽驗，並且調查芬普尼的環境背景值，判斷是否訂定芬普尼殘留標準，在此之前仍以歐盟標準、儀器極限值5ppb作為檢測值。

林金富強調，食藥署則在邊境啟動進口雞肉、雞蛋的芬普尼抽驗，同樣以5ppb為標準。

食藥署北區管理中心副主任魏任廷指出，根據統計，今年1月至9月共有28批次雞蛋申請進口台灣，總重量約為534.7噸，產地均為美國，供應給國內的某速食業者，芬普尼蛋事件爆發後，已抽驗2批次，除檢驗微生物、重金屬外，也增驗芬普尼，均未驗出。

魏任廷說，至於進口雞肉方面，今年1月至9月美國共進口10.4萬噸、加拿大1萬噸，沒有來自歐洲或南韓的雞肉，目前也還沒有批次被抽驗到，未來若有抽到，則會針對動物用藥及芬普尼進行檢驗，雞蛋、雞肉抽驗率均為2%至10%。