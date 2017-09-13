老人睡不好不吃飯為正常老化？ 當心是憂鬱症前兆

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據衛生福利部十大死因統計，2016年所有自殺人口當中，有超過四分之一是65歲以上長者，而憂鬱傾向是造成自殺的首要原因，高齡化社會已成為台灣重要議題，因此更別漠視老人的憂鬱問題。

根據臺北市大安區近兩年社區老人憂鬱調查分析顯示，會參與社區活動的老人明顯憂鬱傾向較低，而獨居長者的憂鬱傾向則較一般社區老人為高。因此需要大家一起來幫忙，找出社區潛藏憂鬱長者，一起關心社區老人。

久病厭世、憂鬱、獨居都是老人自殺的原因，其中憂鬱是自殺的一大主因，台灣老人憂鬱比率估計約12～13％，但當因憂鬱出現不吃飯、不想出門、睡不好、不喜歡社交等情形時，卻又常被誤認為是「正常老化現象」，或家人不知如何尋求資源，甚或老人不願意踏出家門接受協助，進而增加自殺風險，其中又以相對弱勢的獨居長者自殺風險較高。

長期服務於社區心理諮商門診的蔡雪月心理師表示，長者透過參加心理成長團體，亦能提供他們自我調適的過程。此外，在課程中團體成員互相認識、交流後，發現人生中的點滴俯拾即是，期盼長輩釐清自己的問題、增進面對問題的能力，以渡過生命中的風雨，也更有勇氣面對未來的人生。

「守門人」是預防自殺的一大重要方法，所有具愛心介入預防工作者都可以預防自殺，包括家長、學生、老師、學校護士、學校職員、鄰里長等等皆可成為自殺防治的工作者。當察覺照顧的老人有異常行為時，能及早帶往醫院檢查，或接受心理諮商服務，同時也要鼓勵長者多參與社區活動，多運動、學習自己有興趣的事物、有宗教信仰，提供社區資源或其他支持系統，適時幫助老人從憂鬱狀態走出來，就有機會幫助他們回歸正常生活。關懷老人需要大家一起來協助。