美食打卡第一站-台北凱撒Checkers「驚喜海味」上菜

美食打卡第一站台北凱撒Checkers，迎接9月開學加碼多道視覺與味覺兼具的新菜色，為每一位蒞臨的貴賓帶來色香味俱全的極致美食饗宴！

秋季正值品嚐海鮮的最佳時機，Checkers主廚利用各式新穎烹調概念，重新演繹五道極具特色的精緻海鮮主題料理，提供給顧客猶如高檔餐廳的單點品質餐點。「無敵海景深盤披薩」，中間用蝦子、貝類、小卷與乳酪絲堆疊成像蛋糕一樣有5公分以上高度的豐富餡料，能同時吃到餅皮麥香與食材風味，一出爐總是噴香迷人，一切開就可以看到起司牽絲的誘人畫面！「避風塘生拆蟹肉粥」，用季節鮮魚與螃蟹煲粥煨得軟滑，入口盡是海味鮮甜，再撒上用蒜酥、豆鼓與乾辣椒拌炒的避風塘香料，鹹香微辣的滋味很順口， 是用廣東粥與秋蟹做出完美巧妙的結合。

「辣酒煮花螺」，大顆肉肥飽滿的花螺，經過胡椒、香蒜、九層塔、辣椒等調料燜煮，搭配吸附味濃香辣湯汁得麵線，讓人一口接一口停不下來。「比利時煮海鮮貝」，主角為淡菜、蛤蜊、海瓜子等各種貝類，再用番茄、洋蔥與白酒提味，湯頭鮮美無比，營養豐富，最後以麵包沾精華湯汁，盡享濃郁風味。「柑橘香草烤海鱸魚」，肉質細嫩鮮甜海鱸魚，香煎後佐以白酒鱸烤，再撒上香草與柑橘醬汁增添香氣與酸甜味，口感清爽充滿迷人的地中海風情。

台北凱撒Checkers 9月份推出的「驚喜海味」主題料理，是秋季限定的絕妙好滋味，不容錯過的創意海鮮料理。希望每天都能用大海的驚喜與您相遇在Checkers！九月份再加碼「開學趣」優惠， 憑學生證及教師證再享85折優惠！