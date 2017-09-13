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美食打卡第一站-台北凱撒Checkers「驚喜海味」上菜

九月份「開學趣」優惠 憑學生證及教師證再享85折優惠！

By  台灣英文新聞
2017/09/13 10:51

美食打卡第一站台北凱撒Checkers，迎接9月開學加碼多道視覺與味覺兼具的新菜色為每一位蒞臨的貴賓帶來色香味俱全的極致美食饗宴！

 

秋季正值品嚐海鮮的最佳時機，Checkers主廚利用各式新穎烹調概念，重新演繹五道極具特色的精緻海鮮主題料理，提供給顧客猶如高檔餐廳的單點品質餐點。「無敵海景深盤披薩」，中間用蝦子、貝類、小卷與乳酪絲堆疊成像蛋糕一樣有5公分以上高度的豐富餡料，能同時吃到餅皮麥香與食材風味，一出爐總是噴香迷人，一切開就可以看到起司牽絲的誘人畫面！「避風塘生拆蟹肉粥」，用季節鮮魚與螃蟹煲粥煨得軟滑，入口盡是海味鮮甜，再撒上用蒜酥、豆鼓與乾辣椒拌炒的避風塘香料，鹹香微辣的滋味很順口， 是用廣東粥與秋蟹做出完美巧妙的結合。

「辣酒煮花螺」，大顆肉肥飽滿的花螺，經過胡椒、香蒜、九層塔、辣椒等調料燜煮，搭配吸附味濃香辣湯汁得麵線，讓人一口接一口停不下來。「比利時煮海鮮貝」，主角為淡菜、蛤蜊、海瓜子等各種貝類，再用番茄、洋蔥與白酒提味，湯頭鮮美無比，營養豐富，最後以麵包沾精華湯汁，盡享濃郁風味。「柑橘香草烤海鱸魚」，肉質細嫩鮮甜海鱸魚，香煎後佐以白酒鱸烤，再撒上香草柑橘醬汁增添香氣與酸甜味，口感清爽充滿迷人的地中海風情。

台北凱撒Checkers 9月份推出的「驚喜海味」主題料理，是秋季限定的絕妙好滋味，不容錯過的創意海鮮料理。希望每天都能用大海的驚喜與您相遇在Checkers！九月份再加碼「開學趣」優惠， 憑學生證及教師證再享85折優惠！

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