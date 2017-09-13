新光金控2017年第二季營運成果

新光金融控股公司日前舉辦2017年第二季法人說明會，公佈金控及子公司合併營運成果。新光金控2017年上半年合併稅後淨利為18.1億元；合併綜合淨利為138.7億元。合併股東權益為1,474.4億元，較2016年底增加8.8%；每股淨值為13.27元

新光人壽持續改善備供出售金融資產未實現損失，2017年上半年其他綜合淨利達119.2億元；合併股東權益較2016年底提高16.0%至855.9億元。初年度保費為578.4億元，新契約價值達雙位數成長；負債成本自2016年底之4.37%降低至4.31%

新光銀行合併稅後淨利為19.7億元，淨利息收入及投資收益分別較去年同期成長5.5%及42.4%。淨利差為1.57%，存放利差為1.96%，皆維持良好水準。資產品質穩健，逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.26%及478.26%

新光金控已於8月22日發行國內可轉換公司債40億元，轉換溢價率為110%，待轉換後得以挹注集團資本

新光人壽2017年第二季單季稅後淨利為35.6億元，上半年合併稅後虧損降低至3.7億元；合併綜合淨利為115.6億元。備供出售金融資產未實現損失持續改善，合併股東權益為855.9億元，較2016年底提升16.0%。

2017年上半年初年度保費達578.4億元，市佔率為9.1%，新契約價值成長超過10%(以2016年隱含價值之精算假設推估)。負債成本較2016年底降低6 bps至4.31%，降幅超越預期。

受惠於強勢台幣及保戶需求，外幣保單銷售金額達257.0億元，佔初年度保費比重44.4%，該類商品有助於在良好資產負債配合下獲取穩定利差，同時無須承擔匯兌避險成本。健康險延續前一季動能，初年度保費達14.7億元，較去年同期成長6.2%。

新光人壽增持海外固定收益部位，資金主要佈局北美公司債、新興市場美元計價公債及國際板債券；截至2017年6月底，海外固定收益投資金額達13,667億元，避險前平均息收報酬率達4.76%。為提升經常性收益，新光人壽持續佈局高殖利率股票，預計全年國內外現金股利收入約100億元，較2016年提高22億元。