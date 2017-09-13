來香格里拉台南遠東 秋遊台南買一送一第二晚免費

秋風颯爽正是出遊好時節！府城金秋特別迷人，讓許多忙碌的上班族可以趁著秋高氣爽來趟台南放鬆的愜意之旅。香格里拉台南遠東國際大飯店限時推出「秋遊台南好好玩，買一送一第二晚免費住房專案」！自9月1日至9月30日止，凡於平日入住豪華客房一晚，第二晚飯店免費送給您，每房只要6,600元起，限定時間內透過香格里拉台南遠東國際大飯店LINE@生活圈平台訂房則可再獲得早午餐乙客！輕鬆免費輕鬆搭乘「幸福列車」免費定點巡迴觀光巴士，恣意品味府城初秋。

秋遊府城再加值，入住客房的寬敞空間中盡情放鬆，享有房客獨有的餐飲優惠，同時還可享受仿如海島度假休憩的戶外心型游泳池、園林造景、舒適休閒的天堂之床，讓您不用出國即可擁有海外旅遊的愜意與樂趣，享盡秋季假期！而喜愛探索府城舊時風華的旅人，則可依照「台南人私房地圖」免費租用變速腳踏車服務，沿著達人推薦路線，乘風體驗老屋欣力、美食小吃或充滿綠意的深度旅遊路徑，讓您恣意馳騁在府城巷弄文化，細品府城之美！又或者是搭乘飯店「幸福列車」免費定點巡迴觀光巴士，沿著列車行經復古與潮流兼具的神農街、歷史搖籃的台南孔廟、各路文創英雄匯集地的藍晒圖文創園區等地，盡情品味府城古韻摩登兼具的氛圍，輕鬆出遊，讓您所有需求一次滿足。