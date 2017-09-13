iPhone三款新機價錢和功能 一次報給你知

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）美國時間12日蘋果正式發表iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X三款手機，iPhone 8及iPhone 8 Plus首波市場包括台灣，將於9月15日15 時01分開放預購，9月22日開賣；iPhone X將於10月27日開放預購、11月3日開賣，首波市場同樣也包括台灣。

號稱iPhone十週年紀念款的iPhone X配備全新5.8吋Super Retina全螢幕，機身採用玻璃搭配不鏽鋼邊框，支援無線充電功能，還能防潑、抗水並防塵，可透過全新Face ID臉部辨識功能來解鎖手機或使用Apple Pay 行動支付。

根據蘋果台灣官網公布的最新資訊，iPhone X要價不菲，64GB售價3萬5900元，256GB售價4萬1500元，堪稱史上最貴的iPhone。

至於iPhone 8及iPhone 8 Plus售價相對較低，4.7 吋iPhone 8的64GB售價2萬5500元、256GB售價3萬900元，5.5吋iPhone 8 Plus的64GB售價2萬8900元、256GB售價3萬4500元。

以下為iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X三款手機的功能介紹：

號稱iPhone十週年紀念款的iPhone X搭載全螢幕、Face ID、TrueDepth前置相機、1200萬畫素雙鏡頭主相機、A11 Bionic晶片、無線充電、iOS 11等7大亮點。

首先，iPhone X配備全新的5.8吋Super Retina全螢幕，延伸到機身邊角。機身正反面都採用玻璃，另有醫療級特製不鏽鋼邊框，支援無線充電功能，同時還能防潑、抗水並防塵。

其次，iPhone X的Face ID以全新的安全方式，讓你解鎖、認證及支付。Face ID 功能透過TrueDepth相機執行，它會投射並分析超過3萬個不可見光測繪點，製作精準的面孔深度測繪圖。Face ID也可搭配Apple Pay行動支付服務使用。此外，在黑暗中也可透過泛光照射器偵測臉部，並結合機器學習（machine learning）演算法，使用者造型變化不會影響辨識，雙胞胎也可清楚辨識分別。

第三，iPhone X的TrueDepth前置相機支援「人像光線」，是「人像」模式中的全新功能，可呈現攝影棚等級光效。TrueDepth相機會分析超過50種不同的肌肉動作，然後以12種Animoji（動物表情符號）模擬你的表情。

第四，iPhone X主相機擁有更大及更快的1200萬畫素感光元件、全新色彩濾鏡、更深層的畫素，以及具備光學防手震功能（OIS）的全新長焦鏡頭。拍照時數位變焦可達10倍，拍攝影片則可達6倍。

第五，iPhone X配備全新A11 Bionic晶片，具備神經網路引擎，每秒可處理多達6000億次運算；其4個節能核心比A10 Fusion的速度提升70%，而2個性能核心的速度則提升25%。透過機器學習技術，能讓Face ID適應你的外貌隨時間變遷而產生的改變。

第六，iPhone X支援無線充電功能，可以在世界各地的飯店、咖啡廳與機場，利用它們所提供的無線充電座或充電板進行充電。預計2018年登場的AirPower充電板，只要把你的iPhone、Apple Watch及AirPods放在充電板上任何位置，即可同時進行無線充電。

第七，iOS 11為iPhone X全螢幕手機設計新的功能與新的操作手勢。你可以在「訊息」中傳送Animoji，讓語音助理Siri變身你的私人DJ，還能在Apple Music音樂服務中和朋友一起探索新的音樂，或是體驗擴增實境（AR）遊戲與相關App。

除了iPhone X外，蘋果同步發表iPhone 8、iPhone 8 Plus，分別搭載4.7吋、5.5吋Retina HD螢幕，採用玻璃機身搭配鋁金屬邊框，支援無線充電、AR體驗、防潑抗水及防塵。iPhone 8 Plus配備雙鏡頭主相機，包括廣角與長焦鏡頭。

厚度方面，新款4.7吋iPhone 8厚度7.3公釐，比原先預估的7.21公釐要厚一些；5.5吋iPhone 8 Plus厚度7.5公釐，比原先預估的7.41公釐再厚一些。

先前傳言新款iPhone的金色款式將會是「腮紅金」（Blush Gold），結果正確答案是銀色、太空灰和金色，每款都透過6層到7層上色工序；iPhone X則只有銀色和太空灰兩色。