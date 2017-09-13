籲聯合國落實普遍性精神 台灣持續在多元平台發聲

(台灣英文新聞 / 政治組報導) 外交部12日表示，有關今(2017)年台灣參與聯合國案國際文宣工作，外交部持續透過多元管道洽國際媒體刊登外交部長李大維專文，向國際媒體傳達台灣盼參與聯合國訴求。

外交部說，為配合本年推案主軸，以李部長名義撰擬英文專文，並迻譯為法、德、西、日文等主要語言，電請全球各駐外館處洽轄區主流媒體於9月12日聯大開議前或會議期間刊登。

外交部說明，自8月30日電示全球駐外館處後，迄今已刊登及報導之重要主流媒體計有美國《國家利益》（National Interest）雙月刊、日本《產經新聞》、韓國《英文韓國時報》（Korea Times）、荷蘭《外交官雜誌》（Diplomat Magazine） 、義大利《訊使報》（Il messaggero）、美國康州《詢問者紀事報》（Journal Inquirer）、西班牙《金融時報》（El Mundo Financiero）、菲律賓《馬尼拉時報》（The Manila Times）及宏都拉斯《論壇報》（La Tribuna）等計69篇次。外交部各駐外館處刻續積極洽刊本案專文中。

外交部進一步的說，為積極運用數位匯流之宣介力道，製作以聯合國《全球永續發展目標》（Sustainable Development Goals，SDGs）為主題之《最棒的地球公民》（Taiwan：A Partner for a Better World）文宣短片，針對UN相關網路用戶投放。該短片旨在說明台灣在SDGs各領域之努力與貢獻，業於9月1日下午上掛外交部臉書專頁、外交部《Trending Taiwan潮台灣》YouTube頻道及臉書專頁等三個平台。

而對於該短片自9月1日上掛迄9月12日中午，經網路廣告投放，上揭三個平台總瀏覽次數為583萬次、按讚次數為17,606 次、轉傳分享次數為5,006 次，文宣效果頗佳；多名網友留言肯定並認同政府之努力。

外交部說，為配合今年台灣的聯合國推案文宣規劃，策製第一波資訊圖表懶人包共四張圖，以表達台灣對聯合國三大訴求，並於9月11日上掛於外交部臉書，該貼文目前已觸及14,008位網友，並獲661次按讚數及63次分享。