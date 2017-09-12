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颱風來襲 多班國際、兩岸、花東、離島航班取消

By 生活組／綜合報導,台灣英文新聞－編輯
2017/09/12 21:04

颱風泰利來襲，國內外航空公司及國籍航空公司今晚發布訊息，取消明天多班航班，提醒民眾注意。

華航取消CI-120/121桃園-沖繩來回航班，另更改CI-124/125桃園-石垣島來回航班時間。

​台灣虎航路取消IT-230/231桃園-沖繩來回航班。

​華信航空台中-琉球班機AE282/283延後26小時起飛。

​長榮航空取消桃園-沖繩BR112、BR113航班。

​國泰航空取消明天CX470/402/464/468/408/香港-台北航班；取消14日CX463/465/407/403/469台北-香港航班。

南航方空取消明天7條兩岸共14個來回航班，包括：CZ3098/CZ3097台北-廣州、CZ3018/CZ3017台北-長沙、CZ3026/CZ3025台北-張家界、CZ3096/CZ3095台北-浦東、CZ3020/CZ3019台北-桂林、CZ3052/CZ3051台北-長春、CZ3014/CZ3013台北-大連。

AirAisa取消明天Z2128馬尼拉-台北及14日Z2129台北-馬尼拉。

華信航空明天高雄-花蓮、台北-台東下午2時以後航班取消；台北-金門下午4時後取消；高雄-馬公下午3 時後取消；馬公-台北傍晚6時後取消。

立榮航空明天松山機場出發航班，中午12時以後全數取消；松山往返台東、花蓮航班全天取消；台中往返南竿航班全天取消。

遠東航空明天松山出發航班下午3時以後取消台北- 馬公FE025/FE027、馬公-台北FE026/FE028/FE8826、台北-金門FE071、金門-台北FE072。

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