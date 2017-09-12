InsurTech、夢想啟動 新光人壽暑期實習計畫豐收滿載 佳評如潮

九度獲保險信望愛「最佳保險教育貢獻獎」及四度保險卓越獎「人才培訓卓越獎」肯定的新光人壽，為培養新世代保險專業人才，今年暑假舉辦為期3天2夜的「夢想啟動營」及8週的「InsurTech暑期實習計畫」於8月底在新光摩天大樓圓滿結訓。不論是參與營隊或是InsurTech實習的學生均表示，本次的營隊及實習計畫讓他們更加認識金融保險產業的生態與運作、學術界與實務面的差異、大數據如何運用於保險業，以及商業模式的創新，可說是收獲滿滿，不虛此行。

新光人壽今年首創「InsurTech暑期實習計畫」，開放報名以來，短短不到1個月就收到上千份履歷，經初步嚴格篩選及測驗，最後錄取15名實習生，並以優渥薪資提供各校優秀菁英於精算、投資、IT、公關等部門專業實習，同時為讓實習生學習跨領域整合能力，每週安排實習生針對業務推展、營運企劃、投資策略、商業模式、智能服務、金融資訊科技等InsurTech業務實地演練，並由高層主管親自帶領學生參訪新光相關企業及LINE公司，了解企業資源的相互運用與綜效。

為能學以致用，也特別安排團隊競賽訓練，實習生們在透過專業的學習與實務操作後，在短短2個月內，即設計出保險科技未來可能發展的商業模式，以及如何運用新光關係企業整合性的資源，開發提供保戶及社會更好的服務APP，充份展現年輕人的學習力與創新力。團隊競賽訓練，最終由利用外溢保單商品架構結合科技、消費者行為所開發的創新壽險商品之隊伍獲得10萬元競賽大獎，此商品目前也立即被納為新光人壽未來開發的產品之一，而表現優秀的學生，除獲得每月六千元獎學金外，畢業後也能直接進入相關專業部門，成為正式員工。新光人壽表示，本次的實習計畫，讓我們看到這群實習生的蛻變與成長，以及年輕世代驚人的創意與執行力，相信未來只要給予合適的指導與訓練，他們將能夠從中激發自己的潛能，也期許每一位實習的同學，未來都能將此次的實務經驗運用在課業以及職涯發展上，發揮所長，為社會提供更好的服務。

新光人壽除暑假期間開辦「InsurTech暑期實習計畫」外，亦於8月15日(二)至17日(四) 舉辦「夢想啟動營」，邀請產學合作實習學生大會師，進行專題競賽，分享彼此保險業務實習的所見所學。同時，由總公司主管講授保險公司經營與保險未來趨勢，亦邀請知名導演楊力州、阿滴英文創辦人等多位講師傳授故事力、自我品牌形象與行銷、溝通力等多元課程，協助學子了解開拓人脈、自我成長。

產學合作是新光人壽培育保險人才的方向之一，目前已與全國30所大專院校進行合作，每年學生經過報名及遴選後，至新光人壽進行為期3~4.5個月實習，實習地點包括：各地區服務中心與研修教室、業務單位行銷體驗、總公司與新光關係企業參訪等，透過內、外勤不同領域的經驗，增進學生對保險金融經營實務運作之了解。

面對瞬息萬變的市場環境，新光深知提升人才專業與強化競爭力，方能領導企業迎接各項挑戰。近年啟動系列菁英人才培訓專案，除了發展「選、用、育、留」計畫，完備專業職能選才基礎，並開辦「新加坡海外研習營」培養國際化人才、啟動「Agent+業務員轉型計畫」，進行人才世代交替並強化業務活力，各專案實施以來，人才素質及生產力均有亮眼績效。此外，翻轉品牌年輕化，積極加強與新世代交流的努力也深受青年學子肯定，獲得2017年「保險龍鳳獎」壽險內勤組及外勤組二項「優等」肯定，顯示新光人壽長期深耕校園，在人才培育、教育訓練等方面深獲國內財金保險系所畢業生認同。