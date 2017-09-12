愛上漫畫的小孩不會變壞 蔡英文發表6大政策

由文化部主辦《第8屆金漫獎頒獎典禮》於9月12日下午在臺北文創隆重舉行，蔡英文總統親臨頒獎典禮會場鼓勵臺漫創作者，進場時並與單元漫畫獎入圍作品角色狐獴大叔布偶合影，稱讚狐獴大叔十分可愛。

蔡總統致詞時表示:「來到金漫獎頒獎典禮，讓她想起2015年還是總統候選人時，漫畫家BIGUN在小英動漫見面會向她表示，年輕創作者僅能憑藉熱情跟大環境對抗，因此她上任後就決定要做一個有漫畫及動畫政策的總統，並責成文化部在一年的時間，訂定整備創作環境、提供多元發表管道、加強跨域媒合、設立漫畫資訊的單一入口平台、擴大扶植ACG產業、設立國家漫畫博物館等六大政策方針。除了肯定文化部在擬訂政策上的努力外，並期許臺灣漫畫能得到更多關注及支持，產生產值。相信愛上漫畫的小孩不會變壞。」

文化部部長鄭麗君表示:「擦亮臺漫品牌是金漫獎設立的宗旨，今年金漫獎十分不同，是史上首次有總統出席的金漫獎，代表了整個政府對漫畫的重視，大家並不孤單；而今年也是漫畫界從感傷中奮起的一年，為了向奠定臺漫品牌的巨匠鄭問老師致敬，文化部主辦的紀念展將在明年6月推出；政府也首次以特別預算將ACG產業扶植放進前瞻基礎建設，加強跨域文化能量。因此，一個社會如果重視漫畫產業及漫畫文化，表示這個社會保有豐沛的想像力及說故事的能力，漫畫是一個重要的戰略產業及文化重點項目，文化部會跟大家一起努力把臺灣漫畫產業建立起來，重新擦亮臺漫品牌。」

今年「特別貢獻獎」得主許貿淞先生，由女兒許綺芬小姐代表接受總統頒獎，許小姐在作品展示區詳盡地跟總統介紹父親的作品及創作理念。許貿淞先生說過，如果要畫，就要畫好，因為他堅持的信念，其漫畫作品造成六零年代的轟動，走過內容審查的階段，也開出版社、創辦了「中國少年」漫畫雜誌，五十年的創作生涯，總統也感謝他在臺灣漫畫最艱難的時期成立出版社提攜本土漫畫家。許綺芬代父親致謝詞時更表示，他在獲知得獎時，對於有如馬拉松長跑的創作生涯已了無遺憾，也希望未來能有更多屬於臺灣本土、風格、造型之漫畫作品。

本屆年度漫畫大獎由兒童、少年、少女、青年漫畫獎得主中選出，競爭十分激烈，經過評審團熱烈討論後，最終由阮光民老師的《用九柑仔店1：守護暖心的所在》勝出，評審表示，《用九柑仔店1：守護暖心的所在》道出了臺灣當代的鄉愁。沒有誇張的構圖或是獵奇的情節，用成熟細膩的畫筆勾勒出滿溢的情感，因此不僅在青年漫畫獎獲得肯定，更在年度大獎中脫穎而出。

植劇場轉換成漫畫所激盪出火花一直是讀者引領期盼，總監製王小棣也出席頒獎典禮頒發跨域應用獎，王小棣也鼓勵國內漫畫人才勇於創作，讓世界看到臺灣漫畫實力。

曾以「young guns」作品讓大家心中留下熱血與希望的漫畫家林政德，今年也特地從上海回台參與典禮擔任頒獎人，特別看重臺灣漫畫的發展，他近年在大陸也創作許多作品並熱情地分享。

《第8屆金漫獎頒獎典禮》將於9月21日(星期四)晚間10時10分在臺視頻道播出，歡迎全國的漫迷朋友們一起分享臺漫創作者的喜悅，也繼續支持在這片土地堅持理想與夢想的創作者們。