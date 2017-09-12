OPEN DATA × OPEN MIND 故宮開放資源敲響首屆黑客松創意賽鐘

為深耕國立故宮博物院「公共化」核心價值，今（106）年起陸續於故宮OPEN DATA資料庫開放7支OPEN API（應用程式介面）、近7萬張72dpi中低階文物精選圖像，並於每季新增500筆300dpi中高階圖檔供各界免費使用。首屆「2017故宮黑客松Hackathon」活動於9月2日圓滿落幕，活動宗旨響應故宮公共化理念，以「故宮國寶‧全民共享」精神為本，鼓勵跨領域青年齊力挑戰密集創意激盪，將開放資源提升為博物館服務創新體驗。

故宮表示，首屆「2017故宮黑客松Hackathon」活動吸引20餘組跨領域人士報名。經教育展資處評估過往實績與參賽主題後，擇優遴選8組參賽隊伍於9月2日到場進行共同創作與成果發表。本屆競賽由「深宮糾察隊」獲得特優首獎，其「我的國寶‧你的日常－『故宮家居』」互動遊戲，將故宮〈北宋定窯白瓷嬰兒枕〉、〈清翠玉白菜〉等明星展件，轉化為限量絕版品家飾用品，期以千年典藏佈置日常家居環境，將故宮融入尋常生活。另參賽隊伍「集郵筆友社」榮獲優等獎，提出「乾隆皇帝：故宮專屬聊天機器人」創意構想，結合行動通訊軟體將乾隆皇帝設定為聊天好友。民眾既可透過「和朕聊天」進行心理測驗，亦能藉由資訊整合功能自動接收展覽活動推播訊息。

未來故宮將持續擴大開放資料項目、數量與優化資料庫查詢介面便民性，並積極推動資料開放加值運用。歡迎各界多加應用資料庫，共同推進故宮作為全民博物館之願景目標。