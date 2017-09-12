臺灣企銀與臺灣機械工業同業公會簽署合作備忘錄【新聞稿】

有鑑於智慧機械產業未來的發展趨勢與潛力，臺灣企銀再度發揮力挺政府政策及中小企業專業銀行的使命，而台灣機械工業同業公會擁有2,745家廠商，轄下的智慧機械產業更是五大創新產業之首，為提供機械產業資金的後盾及促進產業轉型升級，雙方已於2017年9月12日，共同簽署合作備忘錄，除由臺灣企銀針對其會員量身訂做優惠專案貸款，並將於全省舉辦「產業升級與融資說明會」，協助機械產業轉型升級。

臺灣企銀為力挺政府推動新經濟產業政策，已於2016年8月23日訂定「新創重點產業優惠貸款辦法」，協助新創重點產業取得優惠融資，同時也自2017年2月17日起至4月21日止，在全國舉辦15場【創新經濟五加二 力挺企業‧真心相貸】巡迴講座。另該行與信保基金聯袂合作，結合雙方的優勢與資源，簽訂「新創重點產業優惠貸款結合供應商融資信用保證專案」合作備忘錄，俾利有效協助新創事業取得融資資源，進而推動新創產業發展，以及照顧基層、弱勢的中小企業，更希望藉由此合作平台，擴大普及新創產業間區塊供應鏈之整合融資體系。

由於航太產業為台灣產業全面邁向智慧製造的先鋒，也是踏入工業4.0紀元的第一步，為協助台灣機械打入航太產業，台灣機械工業同業公會與台灣航太產業公會簽署合作意向書，希望攜手共組國家隊，爭取全球航太市場商機，同時也達到台灣智慧機械產業以連結在地、連結未來、連結國際之推動策略及作法，可見台灣機械產業在產業升級上，扮演舉足輕重的角色。

臺灣企銀為力挺政府推動新經濟產業政策，已於2017年1月16日在國內125家分行，同步成立『中小企業融資諮詢服務專區』，將服務中小企業的功能擴大，為中小企業提供有利的諮詢服務平台，共同創造企業、政府、銀行的三贏局面。更以百萬中小企業的後盾自我期許，同時一本【關懷企業.真心相挺】的經營理念，賡續擴大中小企業授信之核心業務，讓百萬中小企業在各領域不斷地發光發亮。