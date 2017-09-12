賀！台北富邦銀行數位創新服務 國際按〝讚〞！

台北富邦銀行數位創新服務再獲國際肯定！繼今年榮獲《財資雜誌(The Asset)》台灣最佳數位銀行體驗獎、《財訊雙周刊》本國銀行最佳數位獎後，北富銀本次以創新實虛通路整合，榮獲國際知名財金雜誌《亞洲銀行家(The Asian Banker)》肯定，獲頒「臺灣最佳通路整合獎(Best Network Integration Initiative Award in Taiwan)」，為台灣唯一獲此殊榮之銀行。

2015年起，北富銀就開始致力於打造優質的數位服務平台，除了不斷優化客戶的線上體驗，更於虛實通路的整合上多所著墨，藉由跨通路的串聯，幫助客戶更有效率的完成交易，提供全通路優質服務體驗。也透過導入金融科技，提供線上客戶更順暢的服務體驗，並協助線下業務專員提高名單成交率，創造銀行、客戶雙贏局面。至今北富銀網路平台及行動平台滿意度均高達9成以上，虛擬通路與實體通路間客戶轉介成交率亦高達4成。

北富銀表示，在虛實通路的整合上，北富銀發揮創意將目前最”夯”的「即時通」方式導入銀行服務，在富邦的臉書專頁、北富銀官網、網銀、行動銀行APP等數位平台，推出「數位客服」！客戶可以線上與數位客服直接對話，詢問銀行業務或理財問題，若數位客服無法提供客戶需要的服務時，系統會自動轉接專人服務，即時解決客戶問題，打造零距離的多通路互動體驗。另外，頁面上還設有快速鍵，客戶有關信用卡繳款、額度或紅利等問題可立刻獲得解答，還可以立即連到線上繳費功能，讓客戶清楚易找，加快服務效率並節省客戶時間。

近年來數位化浪潮崛起，台北富邦銀行積極創新數位服務，以客戶需求為出發點，打造一系列優質的數位服務平台，深獲客戶好評。未來，北富銀將持續深化互動體驗並創造O2O(Online-to-Offline)線上及線下完美的整合服務，提供客戶便捷、創新又有溫度的數位金融體驗。