嚴懲走私犀牛角 南非法院判盜獵者20年有期徒刑

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 南非一名莫三比克籍 (Mozambic)盜獵者，11日被當地法院依非法走私犀牛角判處有期徒刑20年。這名年約30歲的男性是在2016年3月17日在位於南非東北與莫三比克邊界交接處的克魯格國家公園(Kruger National Park)遭到逮捕。

日內瓦論壇報(Tribune de Genève)報導，事發當天，一隊游騎隊被通知在遠方傳出槍響聲，該隊趕赴現場後發現一隻被鋸掉牛角的白犀牛躺在地上。於是該隊跟著盜獵者留下的腳印後很快就撞見他們，二方人馬隨即展開駁火。其中一名嫌犯Mapoyisa Mahlauli 中彈遭逮，他被依違法持有搶械與軍用品、鋸子還有剛被割下來的犀牛角而當場逮捕，他的同伙卻成功逃跑。

法媒快訊周刊(L’express)報導，這名30歲男性嫌犯在本周一(11日)因非法盜獵與持有槍械被南非法院判20年有期徒刑。當地警察在得知消息後透過新聞稿表示，這項判決結果將被「強烈」地傳達到其他盜獵者那。另外，該刊物接著報導，盜獵者之所以會獵殺犀牛的原因不外乎它的黑市價格：一公斤犀牛角在亞洲黑市的售價可達6萬美元。

世界郵報(Le Monde)報導，有將近2萬頭犀牛居住在南非，也就是說全球近80%的犀牛都居住在該國，它們是近幾年被盜獵最嚴重的物種之一；超過7,100頭哺乳動物在近十年內成為槍下亡魂。對於非法獵殺瀕絕動物，無論是在南非還是在世界各地，逮捕非法獵殺者的行動將會持續下去。