毛主人當心了 曲狀桿菌正肆虐美國

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）周一宣布，美國七州爆發曲狀桿菌 (Campylobacter jejuni)感染事件，感染源疑似來自於連鎖寵物店寶多來（Petland）。

曲狀桿菌是全世界最常造成細菌性腸胃炎的人類致病菌之一，通常發現於野生或飼養的牛、馬、綿羊、山羊、猴子、豬、狗、貓和各種禽鳥類之腸胃道，多數人感染途徑是由於食用污染之食品，如未煮熟家禽、肉品和未經適當滅菌之牛奶和水。

曲狀桿菌會侵入小腸表皮細胞，引起急性腸炎，臨床症狀為突發之腹部痙攣疼痛，大量含血之腹瀉，頭痛，衰弱及發燒，肌肉酸痛及倦怠，症狀可以持續一天到一週，甚至更長。

根據CDC統計，這一年內陸續造成39人感染，最新一起案例為今年9月1日：案例遍及七州，包含：佛羅里達州、堪薩斯州、密蘇里州、俄亥俄州、賓州、田納西州和威斯康辛州。39人中有12人是寵物店寶多來的員工，其餘27人皆與店內的寵物狗接觸過；感染者年齡介於1歲到64歲，9人仍住院治療中，所幸目前未傳出死亡案例。

CDC建議，為防止感染和疫情擴散，狗與人應避免共食，每次接觸過愛犬、狗尿液糞便、嘔吐物後應立即用肥皂徹底洗淨雙手；並定期將愛犬送至獸醫院檢查。另外，狗狗感染後的症狀為莫名懶散、食慾不振、腹瀉和呼吸異常。