國臺交X北市交 磅礡聯演【宇宙之音－馬勒 千人】

​（台灣英文新聞／黃慧瑜​ 台北採訪報導）國內兩大公立樂團—國立臺灣交響樂團及臺北市立交響樂團，將於9月15日(五)臺中市中山堂及9月16日(六)臺北國家音樂廳，以【宇宙之音－馬勒 千人】音樂會首度攜手聯演，在指揮水藍大師率領下，與八位國內外獨唱聲樂家及五組國內知名合唱團共同合作，以超過五百人之演出陣容震撼登場，為樂迷完美詮釋馬勒的第八號交響曲。

馬勒的磅礴巨作—第八號交響曲，因演出編制龐大，受人力、場地及經費等限制，此作品在國內外的演出次數皆屈指可數；在臺灣的前一次演出已是六年多前了，馬勒也說：「這已經不是人類的聲音，而是行星運行的聲響」。

本場演出編制總計高達508人，包括：樂團部分有弦樂聲部80人、管樂聲部49人、擊樂及其他聲部(如管風琴、曼陀林等)12人，合唱團部分有混聲合唱294人、兒童合唱64人，再加上8位獨唱聲樂家與指揮，浩大的演出編制將在國內留下難得的紀錄。

應邀擔任指揮的新加坡交響樂團音樂總監水藍表示，他經常受邀在世界各地演出多部馬勒的作品，近年與國臺交就演出了第一、二、五號交響曲，以及12月將演出第三號交響曲。這次演出第八號這龐大的作品，由國臺交及北市交兩個樂團組成，音樂的統合上並不是太大的問題，並希望呈現「維也納式」圓融飽滿的音色。

對於首次接觸馬勒的聽眾，水藍建議，第八號交響曲有明確的故事線，廳中只要跟著曲子的故事走，就像閱讀一本書一樣。

音樂會訂於9月15日臺中市中山堂、9月16日臺北國家音樂廳舉行，感謝樂迷的踴躍支持，兩場次門票均已全數售罊。音樂會當天也與夜鶯基金會合作於音樂會前一小時辦理深度導聆，由夜鶯基金會副執行長、電台音樂節目主持人呂岱衛主講，觀眾持音樂會票券即可入場參加。