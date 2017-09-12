拚網路戰力 台軍方徵駭客級專家月領逾10萬

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）為因應國內外網軍駭侵攻擊不斷，台灣國防部祭出月薪十萬招攬駭客級頂尖資安人才，至於預計招攬員額數，官方表示不便說明。

國防部今年6月底正式成立「資通電軍指揮部」，連同去年8月行政院掛牌成立的資通安全處，國家級資通安全架構正式確立，但由於優秀資安人才供不應求，加上高考資訊人員起薪僅四萬多元，薪資完全不具吸引力，招攬不到頂尖資安人才，因此編列預算要高薪找人才。

自由時報報導，國防部明年度預算書顯示，具有國際級證照的「專家級」高手，除依資歷核給相等的薪水之外，每月還可領取高達五萬元的「網路戰勤務加給」，薪水及加給合計每月可以超過十萬元，相當於國軍少將級軍官的待遇。

國防部明年度公開預算書中指出，國軍資訊勤務加給區分為「一般資訊勤務加給」與「網路戰勤務加給」兩項，高階、專家、駭客級資安人才則是兩項加給都能領，提升資通電軍網路戰專業人才服務意願，及招募社會上網路戰高端人才，強化任務成效與網路戰戰力。

報導引述官員說法，軍方為了這個計劃編列一筆預算，並在六月底獲行政院核定，七月一日起實施，編列該預算的單位，目前是在參謀本部，以及新成立的「資通電軍指揮部」內，至於軍方編了多少預算員額？官員表示，不便多做說明。

由於公務人員敘薪制度不利於優秀資安人才的招募，先前有報導指國安局準備以「委託」或「獎酬」方式，運用民間網路人才，而明年初成立的中華電信資安子公司，因為敘薪制度較為彈性，可望成為政府網軍「寄養中心」。