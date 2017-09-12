阿羅哈客運國道車禍 檢警詳查釐清肇責

阿羅哈客運國道車禍造成6死11傷，高雄檢警今天展開調查，調查車禍原因及釐清責任；司機吳協松供稱，當時因閃避前車失控自撞內側護欄釀禍，檢方稍後將他移送橋頭地檢署複訊。

橋頭地檢署主任檢察官劉俊良及檢察官駱思翰上午至國道公路警局第五警察大隊岡山分隊勘驗肇事車輛，並傳訊肇事司機吳協松。

橋頭地檢署發言人、主任檢察官徐弘儒說，上午出動多名檢察官兵分多路分別到國道公路警察局第五公路警察大隊岡山分隊偵訊肇事司機，並勘驗肇事車、重返車禍現場；另有檢察官分別至醫院、殯儀館相驗死者，釐清死因。

他指出，檢警已查扣事故車的行車紀錄器及現場相關監視畫面，將進一步判讀，比對肇事司機供詞及乘客指證，還原車禍真相，釐清肇責。今天初步了解車禍始末後，將再進一步調查釐清肇事原因。

徐弘儒指出，肇事司機吳協松稍晚將移送橋頭地檢署複訊。

國道公路警局第五警察大隊發布新聞稿指出，這起車禍發生在昨天深夜11時35分左右，吳協松駕駛阿羅哈客運大客車行經國道1號北上347.9公里處外側車道，疑似因急於閃避車輛，失控自撞內側護欄而肇事，造成6人死亡、11人受傷，事故現場於今天凌晨1時26分排除，全線恢復通車。

國道公路警局第五警察大隊表示，當時事故路段雙向都沒路燈，又正值深夜，現場昏暗。警方呼籲用路人行駛高速公路不論前後乘客都應繫妥安全帶，以保安全。

這起車禍當場造成6人死亡、11人受傷，警消指出，當時有3名乘客被拋出車外，飛到距離車子數十公尺處，慘死車外。現場留下遊覽車擦撞護欄痕跡長約100公尺，沿途車體零件散落於地，場面怵目驚心。