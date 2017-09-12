痠痛貼布要怎選 以有效緩解疼痛

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據統計，超過九成的民眾，每年會有肌肉骨骼痠痛的經驗，約有六成到七成的人，一生中曾經歷慢性疼痛，有些人會自行使用貼布疼痛藥膏、噴霧劑來緩解不適感，但這樣做真的有效和安全嗎？食藥署特別邀請國泰綜合醫院復健科主任塗雅雯，為大家詳細解說：疼痛的原因和市售疼痛貼布的成分差異。

造成疼痛的原因很多，其中最常見的就是神經骨骼肌肉發炎，沒有運動、長時間過度使用、肌肉疲勞、姿勢不正確、神經壓迫等，都容易造成肌肉關節疼痛的症狀。而另一種因肢體損傷後，長時間或反覆的有害刺激造成中樞神經過度敏感，即使輕微刺激，也會引起疼痛，也是屬於慢性疼痛的原因之一。提醒民眾，對於不同的原因引發的疼痛，治療方式和使用藥物都不一樣，當想解除疼痛，或自行去藥房買止痛藥物前，最好先了解造成痠痛的原因！

市售的疼痛貼布種類繁多，成分大致上可以分為：含有消炎止痛成分（如Diclofenac 或 Indomethacin）；含有辣椒膏成分（Capsaicin ）可達到使神經元脫敏感，而減少痛覺的效果；還有只含甲基水楊酸、薄荷等成分，提供短暫清涼的效果，助於暫時讓疼痛減輕。

如果確定有發炎反應，建議選購含有消炎止痛成分的貼布，成分經皮膚吸收後穿透皮下組織達到發炎部位，有效抑制發炎達到治療效果，好處是造成腸胃不適、水腫等副作用較低，重點是受傷發炎部位的確認與深度的限制。要提醒的是，使用貼布容易發生下列副作用，包括皮膚局部瘙癢、過敏、紅腫，甚至潰爛。以下「用對痠痛貼布五撇步」，提供民眾參考：

（一）確定疼痛來源與病因，不同成分的貼布有不同的效果，對於太深的部位通常治療效果有限。

（二）使用貼布治療超過一星期仍然沒有效果，就應該找醫師診治。

（三）貼布雖然副作用低，仍然有使用量的限制，儘量避免大面積或多塊同時使用，以免造成肝腎的負擔與腸胃症狀。

（四）同一片貼布最佳約3到4小時，不宜貼超過6小時，以免造成皮膚過敏等症狀。

（五）若有開放性傷口也不建議使用，以免細菌感染或產生蜂窩性組織炎。