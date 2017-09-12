阿羅哈客運岡山段車禍 死傷名單公布

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）昨（11）晚深夜國道一號北上348公里岡山交流道附近發生一起重大車禍，造成6死、11人受傷，

引述媒體報導，據國道警方初步調查，該輛阿羅哈客運昨深夜11時從高雄火車站發車往台北，車上共有17人（包含駕駛），事發時有幾名乘客遭拋出車外，掉落在分隔島內及車道矮樹叢。確切發生經過及原因正由相關單位調查中。

國道公路警察局第五分隊組長劉駿業說，38歲的吳姓駕駛沒有酒駕，頭腳有撕裂傷送醫，吳姓駕駛告訴警方，當時現場昏暗，猛然發現有一輛未開車燈的小汽車竄出，於是連忙由外側車道急閃至內側車道撞上護欄而肇事。

阿羅哈客運發言人阮福生則表示，接下來將與保險公司一同到醫院了解乘客傷勢，預計今（12）日早上向外界說明情形。

以下為17名死傷名單：

死者名單：

林瑀婕（女36歲）、游峻宇（男19歲）、陳裕文（男39歲）、劉鳳女（女59歲）、陳承臨（男66歲）、蕭玲蘭（女48歲）。

傷者名單：

吳O展（司機、38歲、頭腳撕裂傷）、詹O瑀（男、送至義大醫院）、吳O畯（男、送至義大醫院）、鍾O珊（女、送至高雄榮總）、王O莉（女、送至高雄榮總）、張O羽（女、送至高雄榮總）、郭O杰（男、送至健仁醫院）、何O漢（男、送至長庚）、甘O珽（男、送至國軍高雄總醫院）、江O德（男、送至國軍高雄總醫院）、簡O蓁（女、送至國軍高雄總醫院）。