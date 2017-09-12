籲聯合國平等對待台灣 美《國家利益》刊李大維專文

(台灣英文新聞 / 政治組報導) 聯合國大會即將登場，美《國家利益》雙月刊網路版當地時間11日以「The United Nations Needs to Treat Taiwan Fairly」為題刊出台灣外交部長李大維專文，呼籲聯合國應平等對待台灣，並傾聽2,300萬人民的心聲。

以下是李大維部長專文全文中譯：

紐約乃世界最受歡迎的旅遊勝地之一。誠如其他國家的觀光客，來自台灣的遊客樂於親身體驗這座城市的著名景點， 如自由女神像及時代廣場等，當然，還有作為全球事務神經中樞的聯合國總部。這些地標，特別是最後一項係象徵平等、多元及自由。

令人遺憾的是，隨著越來越多來自台灣的訪客發現自己被聯合國拒於門外，只因自身國籍而遭歧視，這些理念的璀璨光彩近來已黯然失色。

台灣護照的持有人在165國與地區享有免簽或其他形式的旅遊便利，說明台灣人已經贏得全球的尊重。但台灣人卻一步都無法踏進聯合國總部，至為諷刺。

但這亦非新事，許多來自台灣的非政府代表，均遭禁止參加聯合國所舉辦的會議，只因為他們來自台灣，台灣記者也不被允許親自報導聯合國會議的新聞。

這些特別針對台灣民眾、由聯合國官僚設置的歧視手段，是錯誤援引並誤用1971年聯合國大會第2758號決議的結果。必須謹記的是，雖然中華人民共和國在聯合國擁有席位，但該決議並未論及台灣與其人民在聯合國代表權之議題，更未賦予中華人民共和國代表台灣人民的權利。

中華人民共和國現在沒有、也未曾擁有過台灣的治理權。上述禁止台灣人進入聯合國總部的事實證明，中華人民共和國對聯合國的影響力遠甚於其對台灣的影響力。

聯合國所宣揚的人權普世性似乎不及於台灣及其2,300萬人。此一不公待遇可回溯至1971年，當時我國政府在聯合國失去代表權，但我們並未因此而孤立自己，因為我們深信「德不孤，必有鄰」。

筆者以外交部長身份出訪各國時，總是驚嘆於台灣在環境保護、公共衛生與醫藥、農業、教育及資訊與通信科技等領域的經驗，是如何協助我們的盟邦發展及成長。

儘管台灣的努力備受肯定，普世原則亦有其必要，聯合國更是再三聲稱不會遺漏任何國家，但聯合國卻似乎甘於丟下台灣2,300萬人。

今年5月時，第70屆世界衛生大會將台灣拒於門外，罔顧台灣過去8年皆以觀察員身份出席。台灣自1996年以來，總計投入逾60億美元協助全球醫療與人道救援，造福全世界數百萬人，世衛大會卻一反常理，拒絕台灣出席會議，讓世衛組織的作業出現漏洞，例如在2003年奪去許多性命的嚴重急性呼吸道症候群(SARS)疫情。

然而，台灣不會因為此一不公對待而放棄對國際社會的責任。台灣身為全球第18大貿易體，其法律與規章致力於遵循聯合國人權公約，也和各國同樣努力地(或許比大部分國家都還要努力)推動平等，在2016年選出第一位女總統，還有38%的立法委員為女性。

台灣目前正著手撰寫其第一份「志願國家檢視」(Voluntary National Review) 報告，紀錄台灣在聯合國永續發展目標（UN Sustainable Development Goals，SDGs）下所達成的諸多成就。舉例來說，在公衛與醫藥方面，台灣近年來與若干國家戮力合作，共同打擊傳染病。台灣並推動綠色能源，企盼於2025年前將可再生能源佔全國供電比例提升至目前的5倍。

顯然台灣能為永續發展目標做出更多貢獻，尤其是在聯合國呼籲落實永續發展目標之際。

要達成這個目標，台灣人民需要國際社會的協助，我們有權獲得聯合國平等的對待。最起碼，不要再將我們拒於大門外。