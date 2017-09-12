李凈瑜會李明哲 秀手肘字樣：我以你為榮

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）李明哲案昨（11）日上午，在中國湖南省岳陽市中級人民法院公開審理，他的妻子李淨瑜下午向媒體高舉雙肘，秀出手肘上的「李明哲，我以你為榮」字樣。

中央社報導，庭審結束後，中國當局安排李凈瑜跟李明哲會面。她下午形容，進法庭旁聽的媒體在現場都看到，「我幾乎用餓虎撲羊的方式撲到我先生身上」。而李明哲在法庭上，已看到李淨瑜手肘上這兩行字。​​

李凈瑜還宣讀一份，她在庭審過後寫下的「參與偉大的中華人民共和國政府公署大會感言」。這篇感言同時也在「尋找李明哲」臉書專頁上公布。她說自己手上的刺青，「是一個高貴的中國人給我的靈感，他活在千年前的中國，叫做岳飛。他，精忠報國；我，以李明哲為榮。」

文中提到：「在公署大會之後，我被允許見到明哲，在媒體、警察與眾人的監視下，他對我『下指令』：『你回去台灣就不要再說了』，可是他的手捏緊我，他的眼睛也在眨。​我心好痛，但我不會被蒙蔽」。​

李凈瑜文中寫道，「二十多年的相戀，我知道他的真心話是什麼。他還告訴我，從今天起不必再繳房租給我婆婆」。她說，「做歷史研究，與真正親身經歷一場政治迫害的大戲，差別很大。​幾個小時下來，我尚在震撼教育中。」

李凈瑜表示，失去自由的人有言不由衷的特權，但身為一個自由人，她沒有這份特權，必須繼續捍衛李明哲的尊嚴。

世界和我都一起見證了這一場政治大戲，也見證了台灣的核心信仰與價值和中國的差異性，不用我再多說什麼。只是我心很沈痛，這一場政治大戲，赤裸裸地說明了一件事情，台灣的論述習慣，在中國就是叛亂行為。​台灣人不能接受，文明世界也不能接受。

而昨天的情況正如她從台灣出發前聲明中的描述，​「如果看到李明哲在非自由意志下，在法庭做出或說出某些難堪的言行，請國人體諒，那就是中國政府的拿手好戲『被認罪』而已。」

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