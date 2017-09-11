WCIT 2017循環經濟論壇 經濟部提「零廢棄、零排放、零事故」三零願景

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北報導）暌違17年，台灣再度主辦2017世界資訊科技大會，今(11)日下午由經濟部楊偉甫次長，攜手首度來台的兩大循環經濟世界級專家科思創公司執行長唐佩德(Patrick Thomas)、陽光動力號的飛行冒險家皮卡德(Bertrand Piccard)與德國在台協會處長歐博哲(Martin Eberts)，一同分享如何運用乾淨科技改寫歷史的真實驗證，探討企業綠色商機、產業可能性與未來永續發展。

科技，是用來改變世界，讓生活更便利、更精彩的，WCIT被譽為資通訊科技界的「奧林匹克大會」，歷屆都吸引全球資通科技產業參與，今年主題為「台灣數位夢想實踐家」，台灣雖是小島，人口僅占世界千分之三，卻是資訊大國，締造無數世界第一。

2025年全球人口將新增11億人，地球資源匱乏的急迫與嚴重性不容小覷，以往線性的消費模式使得全球資源已入不敷出，「循環經濟」是支撐下世代經濟發展的主軸之一。從 2000 年到 2013 年，全球的商品期貨平均價格增長了近3倍。面對全球原物料價格的上漲，WEF世界經濟論壇與麥肯錫顧問公司也合力發表一份研究報告，指出循環經濟將在5年內，創造5億美金的淨收益、10萬個新工作，並可避免1億噸的原料浪費。

產、官、學攜手合作 開創智慧島嶼的循環經濟之路

經濟部目前極力推動「5+2」產業創新研發計畫，鎖定推動循環經濟創造新價值，輔導產業循環使用資源，及配合循環型生態化產業群聚區域，整合區域內產業餘裕之能源與資源，建構資源循環永續利用之產業環境，促進產業互利共生，提升產業綠色生產力，期望逐步邁向「零廢棄、零排放、零事故」之三零願景！

經濟部楊偉甫次長表示，由於臺灣是一個天然資源極度缺乏的國家，能源資源自給率低、水資源匱乏、環境承載有限，且過去產業型態多以資源耗用型產業為主，人民的生活模式亦是嚴重仰賴在消耗能資源上。但隨著原物料需求持續增加、生產成本持續成長等現象開始浮現，找出新的解決方法是臺灣重要的課題！臺灣自1999年起著手推動資源循環，近20年來由社區、經營回收事業的企業以及地方政府攜手合作，加上「廢棄物清理法」、「資源循環利用法」等專法上路，垃圾清運量下降，資源循環逐年增加，促進許多資源生產企業積極從事各種廢料的回收與再生利用，2016年，工業廢棄物的回收利用能力提高到每年1418萬噸，回收利用率達到80％，回收行業產值達25億美元！