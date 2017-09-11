泰利颱風即將影響台灣　農糧署籲農友嚴防災害

(台灣英文新聞 / 生活組報導) 行政院農業委員會農糧署表示，依據中央氣象局發布氣象資料，台灣地區13日起就會受泰利颱風外圍環流影響，各地有降雨，14日將被暴風圈籠罩，全台將有強風豪雨。該署籲請農民密切注意颱風動態，及早採取各項農作物防範措施，妥善預防以減少農作物災害及財產損失。

農糧署表示，目前南部地區第二期稻作正值抽、齊穗期，其他地區稻作則陸續進入分蘗盛期，應加深田間積水，減少稻株搖擺，水深以秧苗高度為宜，以免秧苗受颱風吹襲傷害。颱風過後，葉片若有損傷，應加強白葉枯病防治。

農糧署呼籲，已屆收穫期之的蔬菜水果，如青蔥、葉菜類及鳳梨、木瓜、香蕉及楊桃等蔬菜水果等，應儘速採收，並妥善貯藏，以減少損失，再配合市場之需求秩序供貨。適逢生育期之瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏；採用設施栽培者應檢視生產設施，注意其結構安全，如有破損應及早維修。該署特別呼籲農友，仍需遵守施藥後安全採收期規定，以確保農作物安全，並於雨後注意清園、排除積水，同時加強病蟲害防治及肥培管理措施，確保農作物產量及品質。

對於颱風可能造成的農損，農糧署已通報各直轄市、縣(市)政府密切注意，倘有災情顯現，除宣導農民主動通報外，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理，俾依「農業天然災害救助辦法」規定，儘速協助農民復耕復建。