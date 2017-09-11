活動中心變身K書中心 離家近讀書更帶勁

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）要去圖書館還是花錢到K書中心看書是不少學生共同的煩惱，在家讀書靜不下心，圖書館又一位難求，不妨就近到新北市各區市民活動中心閱覽室吧！

三重區36座市民活動中心中，共有22座設有多功能閱覽室，提供許多書報雜誌及K書座位，還能無線上網，並有免費冷氣可吹，讓不少考生讚說閱覽室離家近讀起書來更帶勁。

三重區長劉來通表示，為鼓勵區內閱讀風氣，自2010年起陸續在區內市民活動中心增設閱覽室，其中大同市民活動中心的閱覽室最大，設有224個座位，光興市民活動中心閱覽室次之，有216個座位；聯邦、興華、五華閱覽室，每個座位都配置燈光及隔板，讓學子可以更專心閱讀，現在已成為最受學生歡迎的溫書基地。

常到閱覽室溫書的魏同學說，「還好有過圳市民活動中心閱覽室!放學後可以就近溫書，不用到圖書館人擠人。」魏同學也因此錄取了台北科技大學，十分開心。楊姓考生則說，住家附近的活動中心閱覽室雖然空間較小，但卻更能專心，節省交通往返時間，可以看更多的書，希望能順利考上公職！

民政局地方自治科陳耀川科長表示，新北市479間活動中心，一成以上設有多功能閱覽室，環境清幽，相當適合考生考前衝刺，除週一及政府公告假日休館外，多數開放時間為週二至週六，上午9時至晚上21時、週日上午9時至下午17時，歡迎民眾多加利用。

另外，永福、六合、興華、重陽、六張、聯邦、開元等閱覽室及後竹圍親子館更設有兒童區，放置許多兒童圖書，很適合大、小朋友共讀，不但是居家旁邊最安靜舒適的看書空間，也節省荷包增進親子感情，讓生活更加豐富精采。