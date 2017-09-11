第3屆「期貨鑽石獎」得獎名單出爐！ 10/16盛大舉辦頒獎典禮

為鼓勵期貨業積極推廣業務，及期貨經理事業、期貨信託業、證券投資信託業、銀行業、保險業及證券業等重視並積極運用國內期貨及選擇權商品，以強化及穩定整體投資組合操作績效，期交所自2015年起辦理「期貨鑽石獎」，獲得熱烈迴響，今(2017)年賡續辦理「第3 屆期貨鑽石獎」，本屆得獎名單已於今(11)日出爐。包括元大期貨、凱基證券、澳帝華期貨、華南期貨、統一證券、中國信託商業銀行、元大證券、富邦期貨、康和期貨經理事業、元大投信、國泰世華商業銀行、國泰人壽、全球人壽、國泰證券、勞動部勞動基金運用局等共38家期貨相關機構及法人機構，及康和多空成長期貨信託基金與富邦大中華成長基金等4檔基金獲獎，共計頒發66個獎座。

「第3屆期貨鑽石獎」所設置獎項，針對期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、期貨經理事業、期貨信託事業、證券投資信託事業、銀行業、保險業及證券業等設置交易量鑽石獎，其中期貨經紀商、期貨交易輔助人、銀行業、保險業及證券業另設置交易量成長鑽石獎；在證券投資信託事業及期貨信託事業部份，另設置基金鑽石獎，餘獎項尚包含人民幣匯率期貨及選擇權造市績效鑽石獎、法人機構特別貢獻鑽石獎等。

期交所於2016年12月公告「第3屆期貨鑽石獎」活動辦法，並特別邀請銀行、壽險、產險、投信投顧、證券、期貨、票券等七大金融產業公會理事長及具專業經驗之知名教授擔任評審委員，期間召開兩次評審委員會議熱烈討論，並經嚴格篩選後，於今日公布得獎名單。

期交所表示，本屆期貨鑽石獎除就期貨相關業者、法人機構、證券投資信託基金及期貨信託基金在評選期間(2016年7月至2017年6月)於期貨市場的參與程度、操作績效等進行評選，故不論是期貨相關業者、法人機構或是基金，能於評選過程脫穎而出實屬不易。以證券投資信託基金獎項為例，基金之年度績效、風險調整後報酬以及下方風險控管等3項指標排名皆須位居同類型基金前50%才能符合入選資格。因此，獲獎者均為善用國內期貨及選擇權商品，以強化及穩定整體投資組合操作績效。

「第3屆期貨鑽石獎」得獎名單已公告於期交所網站，為恭喜所有得獎業者並感謝其對國內期貨市場之貢獻，期交所預計於10月16日盛大舉辦「第3屆期貨鑽石獎」頒獎典禮，預計邀請主管機關及期貨商、期貨交易輔助人之負責人共400人，與得獎者共享得獎榮耀。