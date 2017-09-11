中華電信領航全方位資通訊 2017 WCIT嶄露數位優勢

第21 屆世界資訊科技大會(World Congress on Information Technology, 以下簡稱WCIT) 9月10日至9月13日於台北世貿一館盛大舉行，中華電信作為全方位資通訊領航者，於會中展出「智慧應用」、「智慧生活」、「智慧未來」三大展區，以呼應今年WCIT的「臺灣，數位夢想實踐家」為展覽主題。中華電信IDC透過擴增實境技術(AR)觀賞資料中心的機房建築、空間設計概念及專業維運中心，其國際級服務水準是「亞洲.矽谷」計畫中的重要一環。除了IDC，中華電信也展出資安服務、eHome...等重要資訊服務技術，嶄露傲人的資通訊技術優勢。

中華電信董事長鄭優表示：「中華電信身為國內資通訊領導品牌，積極投入5G技術和物聯網的研發規劃，掌握產業發展趨勢及尖端技術，整合資通訊科技結合雲端與物聯網技術，全方位展示中華電信提供的創新服務，並領航創新電信與數位匯流技術，讓世界看見台灣資通訊應用軟實力。」

中華電信【板橋IDC雲端資料中心】去年落成，是國內最高規模的雲端資料中心，擁有完善的基礎設施、豐富的網路資源，秉持著「3S」的優勢：資訊Safe、頻寬Speed、節能Smart，通過多項國際認證，是國內唯一取得TIA-942 Rated3/4等級認證的世界級機房，開幕一年來已吸引多家大型國內外企業進駐，並仍持續建設以滿足客戶對於雲端資料中心日益成長的需求，是推動台灣成為亞太資料匯集中心的關鍵之一，展區現場更搭配AR技術讓參觀者體驗IDC機房建築、空間設計概念及專業維運中心，了解其內部結構。

中華電信董事長鄭優表示：「不論是近期發展快速的當紅產業，例如OTT、大數據、數位金融，或是未來將到來的AI人工智慧、無人車...等，都會大量運用雲端資料，中華電信的IDC機房是現代數位經濟的核心能力，期望提升國內數位產業整體的發展，並持續吸引國外大廠進駐。」

除了IDC機房的AR體驗，中華電信「智慧應用」展區也展示了優異的資安服務，包括【SOC資安整合監控中心】，提供駭客情資掌握與資安事件處理等功能，更全面規劃事前檢測、事中監控應變、事後鑑識回復的全方位資安防護服務，一站式滿足政府及企業的資安需求；【EyeQuila】資安數據蒐集、保存及分析的能力，是全球第一個擁有回溯偵測概念的資安服務；【FIDO生物識別】利用手機或裝置進行指紋識別，中華電信是網際網路服務供應商(ISP)中唯一具備以生物特徵進行身分識別以及交易確認的業者。

近年來企業採用虛擬化技術比例日漸增加，但受限過去技術發展，傳統資料中心的運算、儲存、網路資源，無法做到資源統合及彈性配置。為響應經濟部工業局「公用雲端資料中心開發與應用服務」計畫，中華電信推出新一代「軟體定義資料中心SDDC(Software Defined Data Center)」解決方案，採用國產設備建置節能、彈性、高品質、高資源利用率的雲端資料中心解決方案。本方案運用OpenStack、軟體定義網路(SDN)/網路功能虛擬化(NFV)、開放運算計畫(OCP)、全快閃儲存陣列(AFA)等創新技術，結合國內優質軟硬體機構與廠商，致力打造國產公有雲平台，期待帶動國內雲端產業供應鏈成長與發展，開拓新興市場商機，未來也將配合政府南向政策，將台灣資通訊產品行銷全球，展現國際競爭力。