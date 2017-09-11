新竹美麗信酒店 Bye Bye感恩優惠買一送一！

離別是最美麗的笙蕭，昇華成最美麗的回憶。新竹美麗信酒店即將在11月18日謝幕，為了感謝一路支持與陪伴美麗信的朋友，在謝幕前兩個月推出【Bye Bye優惠 住房專案】、【珍藏回憶 美麗饗宴】狂享專案。從2017/9/1~2017/10/31，推出買一送一、優惠價格等各式方案，就是要給消費者滿滿回憶的道別禮，與新竹美麗信酒店一起完成燦爛的旅程。 除了優惠外，手上還持有新竹美麗信酒店餐券、住宿券的消費者，也可以趁著這段時間參加【餐券、住宿券回娘家】的活動，持住宿券入住或餐券到餐廳消費，即可享飯店好禮抽獎一次，讓喜愛新竹美麗信的朋友不只再次擁有美好住宿及用餐回憶，也可以將具有紀念價值的飯店好禮帶回家!

感恩回饋，買一送一限時住宿優惠

住一晚不夠，當然要連續住二晚才能好好將最美的回憶深藏在心。 從九月開始只要連續住宿兩晚，即可享買一晚送一晚的感恩回饋專案，新竹美麗信酒店的豪華雙人房、風雅三人房、寰宇四人房，住宿二晚優惠價格 5, 000 元起，平均 一晚最低2500 元 !

以最實惠的價格，入住最經典大坪數的房型，還可獲得每房好禮抽獎一次，不只輕鬆入住，還可以將精美好禮抱回家！

Bye Bye優惠，88折輕鬆入住無負擔

專為網購族完美打造的官網限定 88回饋住房專案。 凡於官網預訂入住，即可享超有感 88 折優惠，可選擇『特惠限量住房 - 含早餐』 3, 255 元起或『超值歡享純住房 - 不含早餐』 2,815 元起兩種專案。 並可享飯店好禮抽獎，貼心滿足所有賓客更多元化的住宿需求！最超值的享受雙手奉上給最值得的您，期盼與您一起共度最後的美好時光，共創更多美麗璀璨回憶。

一期一會･花園閣樓套房，破盤價格好禮大放送

擁有好口碑，突破傳統全國少見樓中樓房型的花園閣樓套房，是所有住過絕對印象深刻的房型， 平常住宿一晚要破萬的價格，這次 Bye Bye 優惠住一晚只需 NT $5,000 ，含 2 客早餐，並享每房精緻好禮三重送：贈送迎賓水果、無酒精飲料、東方美人茶一罐，並額外享延遲退房服務至下午一點，還有每房享飯店好禮抽獎一次，獎項最高價值 NTD$1, 300 ！ (限平日週日～周四入住，每日限量三間)。高挑簡約的閣樓套房，讓您徜徉在輕盈舒雅的時尚氛圍中，享受繁忙城市生活中難得的悠閒確幸時光。

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珍藏回憶 美麗享宴，兩人同行來樂融餐廳用餐，主餐買一送一

具有高雅設計裝潢在新竹地區頗有口碑的樂融餐廳Semi-Buffet， 2017 / 9 / 1 ~10/31 推出平日午餐時段雙人結伴來樂融餐廳用餐，立即享用主餐買一送一優惠！ 只要一個人點用主菜，另外一位同行者只需消費精製沙拉吧，第二份主菜由樂融餐廳招待！主餐包含依比利梅花豬、無骨牛小排、肋眼牛排、紅屋丁骨牛排、海鮮義大利麵、燉飯等可供選擇，價格從599+10%元起。懷念不如相見，一起找回當初美好的用餐體驗與回憶，也歡迎新朋友走過路過不要錯過，快點結伴來共享樂融倒數美食優惠！