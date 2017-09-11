外交部：用多元管道向聯合國及國際社會反映台灣訴求

(台灣英文新聞 / 政治組報導) 外交部今(11)日表示，第72屆聯合國大會將在12日於紐約聯合國總部開議，並將於9月19日至25日進行聯大總辯論。今(2017)年政府基於「踏實外交」的政策及民眾的期許，在審慎評估各項因素後，決定採取多元管道、擴大聲量的做法，強烈反映台灣2,300萬人民的訴求及心聲。

外交部說，政府除洽請友邦在聯大總辯論為台灣發聲外，友邦駐聯合國常任代表也將聯名致函給聯合國新任秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），以期今年1月上任的秘書長能充分瞭解我案訴求，依循聯合國憲章宗旨，公允處理台灣參與聯合國體系的問題。

外交部進一步的說，台灣今年提出的三大訴求，其一為聯合國應該採取行動改善台灣灣2,300萬人民遭排除於聯合國體系外的情形，希望各方應敦促聯合國遵循其憲章「普遍性」（Universality）精神，尤其是處理亟需各方參與及共同因應跨國性議題的聯合國專門機構，應該設法以適當方式接納臺灣參與，以有效因應全球當前共同面對的挑戰。其次是聯合國應該停止針對我國人進入聯合國場域參訪及出席會議所採取的歧視性做法，呼籲各方應要求聯合國秘書處恪守中立，不為特定會員之政治目的服務，接受我國人持台灣政府核發證件進入聯合國場域，並立即廢止要求我國人出示台胞證之無理做法。最後是聯合國應該接納台灣參與為實現「永續發展目標」（SDGs）的相關會議、機制及活動，因為SDGs講求包容性及結合夥伴合作，以期在2030年前達成目標。台灣長期透過國際合作及發展計畫，積極參與及落實聯合國「千禧年發展目標」（MDGs）及SDGs。聯合國應該設法接納台灣參與SDGs相關會議、機制及活動，不應將任何人排除在外（Leave no one behind）。

外交部表示，為向國際明確傳達台灣訴求，外交部長李大維特別為聯合國推案撰寫專文，強烈呼籲聯合國不應將臺灣拒於門外，該篇專文已獲多國媒體刊出。外交部製作的台灣落實聯合國SDGs之文宣短片：「最棒的地球公民/Taiwan: A Partner for a Better World」，更凸顯聯合國須與包括台灣在內的各利益相關方建立全面夥伴關係，才能讓永續發展目標確實在2030年前達成。

外交部指出，為配合落實聯合國SDGs，行政院環境保護署李應元署長將前往紐約，出席駐紐約辦事處舉辦的國際研討會及與僑界青年的座談會，發布台灣首部有關落實SDGs的「國家自願檢視報告」，展現我國致力永續發展的成果，以及對國際社會做出的貢獻。

外交部說，政府感謝立法院籌組視導團、民間及僑界積極為參與聯合國貢獻心力，在聯大期間透過創意文化及宣傳活動，齊心協力向國際社會展現台灣做為全球夥伴的價值，更傳達臺灣的民意。