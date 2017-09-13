行政院長賴清德、台北市長柯文哲都是醫生出身，不過，前者是內科，後者是外科，因為專業訓練出來的思維與方法不同，加上賴清德在政壇多年，謀定而後動，花較多時間在協調溝通，兩人行事風格有別，若想盼賴閣一上路，就翻修前閣政策，恐怕還得等一等。



前行政院長林全原本要做到明年2月，但蔡英文總統決定提前交棒，一般認為和民進黨政府的施政滿意度不高有關。特別是柯文哲在世大運過後，聲勢再度走升，讓府院黨團都承受極大壓力。



賴清德是民進黨內除了蔡英文以外，最耀眼的一顆政治明星，在地方首長的滿意度調度當中，一直是前段班的好學生，並且擁有高超人氣，儘管民進黨政府嘴上不說，但希望賴清德能與柯文哲互別苗頭，也就是推出「賴神」上場，不再讓「柯P」獨占鰲頭。



眾所皆知，不論賴清德或是柯文哲，都有學醫的背景，醫心、醫人也醫政；不過，柯文哲是以外科見長，更長期在台大醫院急診室任職，他曾說，面對急診室的病患，很短時間內就要決定對方生死，因此，做起事來相當果斷，不喜歡拖泥帶水。



賴清德則是以內科為主，多數時候，都是透過用藥、提高病人免疫力的方式，以較溫和的方法來處理病人情況；看診時，也願意花較多的時間和病人溝通，找出問題、答案與方法。不論內科、外科，目的都一樣，但方法和途徑卻不相同。



因此，當賴清德一上台後，許多企業界就呼籲，儘管修正勞基法，以改善目前的一例一休的問題。賴清德在當台南市長時，對一例一休也相當有感，希望能彈性處理；但賴清德才剛主掌行政院，林全前腳也才離開，賴揆的位置都還沒坐熱，若是馬上就對外宣布要修一例一休，豈不是打了前閣揆一個耳光。



賴清德具有民意代表的背景，對於民意走向當然瞭若指掌，調整一例一休的內容已是必然的方向，外界或許希望加速腳步，但如何化解新舊任閣揆的尷尬，現在就等賴清德如何拿捏時機，對症下藥。

（作者李平華，資深媒體人）