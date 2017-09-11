〈財經主筆室〉北韓氫彈試爆反倒救了台股？！

北韓3日進行氫彈試爆，震驚全球，美韓七日也完成美國薩德飛彈防禦系統部署，但美國川普政府在缺乏中俄協助下似乎仍然束手無策。此次北韓核試不同於歷史上前五次的核試，過去金融市場都以「狼來了」視之，但很明顯這次不太一樣了，此次朝鮮問題中間夾雜了川普美中、美俄貿易戰，讓情勢更形複雜，時間一拉長，只要稍有敏感度的國際大廠，都不能坐視斷鍊危機發生需預先準備，而相距數百千里之外的台灣，反而在這一波地緣政治緊張關係中，成為主要受惠者，原本已顯頹勢的台股更是硬推升一大把。



台股自8月中旬金正恩放話彈射關島以來不跌反漲，原本開始走弱的台積電（2330）從212元反逆勢漲至218元，大立光（3008）更是從5565元一路漲至5970元，中間一度最高觸及6000點大關，鄰近北韓的南韓一旦有安全危機，台廠將直接受惠，上周五幾乎名字裡有個「光」的光學族群全數亮燈，周五國光（6209）、玉晶光（3406）、 亞光（3019）、揚明光（3504）通通漲停。



工研院產經中心（IEK）日前曾表示，我國與南韓出口產品重疊度約達8成，如果朝鮮半島局勢動盪不安，國際轉單效果台灣是有機會。加上這次北韓還試射飛過日本掉落北海道海域，國內研調與法人機構已經開始研究，到底台灣供應鍊有哪些有機會受惠轉機效應？若東北亞真的發生戰事，無論是半導體、面板重鎮南韓遭受波及，或以電子零組件為主的日本受創，都將引爆全球科技業的斷鏈危機。日本零組件在光學鏡頭、印刷電路板、被動元件與電池等舉足輕重，尤其愈是國際級的大廠要求舊的供應鍊配合出貨，通常都需要一段時間準備試車，舊廠商產能不足以供應，需要納入新廠，甚至需事先通過驗證等才會同意生產，都需要提早因應。



因此台股不僅在北韓嗆聲不斷後不跌反漲，而且相關與斷鍊轉單供應鍊相關族群也出現可觀的漲勢，還沒發生戰爭的「戰爭財」訂單大戰已然開打，不見包括晶電、旺宏、國巨、康普、奇美材等支支擴量大漲近漲停板，當然IEK也提醒，也要看是否有競爭者，尤其是中國紅色供應鏈興起，當地閒置產能可望銜接，帶動人民幣也是連番直直飆升。

只是「別人恐慌我們貪婪」之際，也別忘了戰事也可能帶來的消費力減弱問題及題材性一旦消失，籌碼面去化問題都需要納入自己的風險胃納量才行，當然一髮牽動台股全身的蘋果i8到底上市結果如何更是關鍵，台股能否藉此直線向上還是有變數。