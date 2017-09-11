「人生最棒禮物！」杜佳英任國際志工 吉里巴斯遇見最美風景

（台灣英文新聞／施家恩 台北採訪報導）海外深度旅行生活、服務與國際關懷、提升國際視野可以一舉三得，並不需要花掉存款才辦得到。今年甫從大學畢業的杜佳英，已累積了兩段國際志工服務經驗，豐富人生閱歷。杜佳英今年5月通過國合會甄選，赴吉里巴斯從事農業專案評核訪查工作，閒暇時教導當地人瑜伽，體驗當地人好客熱情，而無際湛藍海島地景與生態，開拓了心與視野。

海外旅行能開拓視野，認識世界上不同角落的人文景觀，但除了旅行、求學、工作，其實還有海外志工這項選擇，讓人能深度走訪一個國度、增加人生閱歷、甚至幫助台灣友邦的人民。全名「國際合作發展基金會」的國合會，具有官方色彩，開辦的海外服務工作團有別於其它組織的志工活動，服務國家與項目多元，讓志工真正發揮所長，學以致用，更能拓展紮實人脈，提升青年競爭力，探索自我，增加人生閱歷。

今年五月，中興大學農業資源學院園藝學系四年級的杜佳英，在系辦看見國際合作發展基金會的國際志工招募海報，趕在最後一刻報名並獲錄取前往吉里巴斯（Republic of Kiribati），協助農業合作案成果評核，六月中出發。等待她的，是美麗的海島景觀，熱情的居民，以及獨一無二的工作體驗，成為杜佳英「最棒畢業禮物！」

在吉里巴斯的一個半月當中，杜佳英走訪百戶進行口頭及問卷調查，不時接受居民熱情款待，享用當地海鮮美食。杜佳英表示，一些受訪戶其實家中資源有限，但對待訪客卻是非常熱情，盡其所能大方，讓她很感動；服務期間恰巧碰上杜佳英生日，居民在一派對上得知消息後，立刻在她身上披掛美麗花環祝賀及獻上蛋糕歡唱生日快樂。

另外，吉里巴斯是一個生活步調緩慢的地方，人們也很懂得享受生活，也經常舉辦各種派對，諸如小孩出生、寶寶滿周歲、喬遷之喜、出國念書等等。杜佳英回憶道，這裏許多專業職及公務員是由非吉里巴斯人擔任，住民組成多元，外籍醫生、水手、教師等等，他們工作之餘會去外島旅行或近海捕魚蝦，這裏一些平時看來生活步調緩慢的居民，一下水可是身手矯健，漁獲滿載。

國合會海外服務工作團派遣志工服務包含農業、公共衛生、教育、資通訊、及環境等類別，服務區域遍及非洲、加勒比海、中美洲及亞太地區，目前合作國家還有史瓦濟蘭、馬紹爾群島、吐瓦魯、泰國、尼泊爾、帛琉、尼加拉瓜、貝里斯、巴拉圭等。國合會海外志工需經過甄選，並接受一定的教育訓練，獲選志工赴任及約滿離任之機票食宿由國合會提供。

杜佳英回憶，甫到吉里巴斯不久，就和當地人建立起深厚友誼，圖為杜佳英與視她如親的Biromina奶奶合影，Biromina在杜佳英結束服務準備搭機返台前最後一刻，親手送上縫製的精美當地傳統服飾，讓她感動萬分。（圖片提供：杜佳英，下同）

杜佳英與當地可愛小朋友合影。

當地人交通工具主要為打擋車、腳踏車。