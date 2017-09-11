美網漂亮結局 詹詠然辛吉絲 捧回金盃

台灣網球女將詹詠然與瑞士名將辛吉絲搭檔，今(10)日在美網女雙決賽，以直落二擊敗對手，捧回金盃。這是詹詠然生涯首座大滿貫賽女雙冠軍，更是辛吉絲第25座大滿貫賽冠軍。

為期兩週美網大賽今天進入最後一天，女雙第2種子詹辛組合，對戰第7種子捷克組合哈爾德卡（Lucie Hradecka）和斯尼科娃（Katerina Siniakova），雙方在實力上有段距離，讓詹辛兩位老將打來一點都不吃力。

前球后辛吉絲（Martina Hingis）魅力依舊，昨天力擒詹詠然妹妹詹皓晴與紐西蘭維納斯（ Michael Venus）混雙組合奪冠，展現寶刀未老的實力，今天許多球迷衝著她而來，獲得的掌聲也最多。

詹辛配挾著豐富經驗與強大優勢，首盤即讓對手打得有點難以招架。兩人不只破了對手發球局，幾記網前攔截及高壓殺球更是精彩，第一盤即以6:3獲勝。

​第二盤再戰，或許是連日征戰，看得出捷克組合步伐開始慢下來而且有些凌亂，更顯無力反擊，反觀詹辛兩人，戰術靈活，充分掌握比賽節奏，輕鬆拉出5:1優勢，最後只用了1小時5分鐘，以6:2再下一城，直落兩盤，擊敗對手，贏得冠軍，完成詹詠然大滿貫賽雙打冠軍夢。

兩人精彩球技，完美搭配，俐落演出，讓現場上萬名球迷給予最大掌聲鼓舞。女雙冠軍詹辛組合可獲得67.5萬美元獎金，每人平分可得33.75萬美元。

這是詹辛兩人合作以來今年第7座女雙冠軍，更是詹詠然生涯首座大滿貫賽女雙冠軍，詹詠然曾在2007年與台灣另名女將莊佳容合力拿下美網女雙亞軍。今年美網女雙冠軍則是辛吉絲第13座大滿貫賽女雙冠軍，生涯總計25座四大賽冠軍。