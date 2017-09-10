輕颱泰利生成 周二恐發布海陸上警報

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據中央氣象局預報，今（10）明（11）兩日台灣各地及外島為多雲時晴天氣，今日午後西半部、東北部、東部地區及東南部山區有局部短暫雷陣雨，明日午後中南部地區及其他山區亦有局部短暫雷陣雨。今年第18號輕度颱風泰利昨（9）晚形成，預計周三起影響台灣。

中央氣象局早上8時數據顯示，輕度颱風泰利 (國際命名 TALIM)，中心位置位於北緯 15.9 度，東經 140.5 度，以每小時22轉25公里速度，向西北西往台灣方向前進。預計周二會發布海上颱風警報，速度快的話不排除當日即發布陸上警報，，提醒民眾及早做好防颱準備。

根據吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中提到，泰利生成隱含的三種可能威脅，加上往台灣方向途經「海洋熱含量」(OHC)高、且垂直風切小的海域，颱風將快速增強，抵達台灣前已達中颱上限或強颱的強度。

吳德榮表示，透過模擬預測圖顯示，如果「泰利」以相同的強度(中颱上限或強颱)，路徑會以在台灣登陸、並在陸地上緩慢北轉、災害最大(機率居次高)。影響第二大的是在台灣登陸，通過後才在台灣西側北轉的(機率最高)。而影響相對最小的是在台灣東測，即逐漸北轉的(機率最低)。

周三泰利逐漸接近，北部、東半部降雨會愈來愈大；周四至六(14至16日)受颱風影響，嚴防強風豪雨，但風雨分布情形，得視其確切動向，再做調整，需持續觀察。