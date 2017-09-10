許育修海峽配 美網青少男雙摘冠

台灣網球小將許育修今天在美網以2比1擊敗對手奪冠，他從練球時不被看好，靠著克難的方式一路琢磨，在今年拿下第3座大滿貫賽事的冠軍獎盃。



名列美國網球公開賽大會青少年組男雙頭號種子，許育修與中國大陸選手吳易昺今天以6比4、5比7、11比9擊敗對手，拿下青少年組男雙冠軍，這是他今年第3座大滿貫等級冠軍。



1999年出生的許育修，媽媽認為他坐不住、不愛念書，決定讓他朝體育發展，希望至少讓他能靠體育為升學加分，選擇學習網球，最大的原因是阿嬤也打網球。



許育修小時候常跟阿嬤到球場，阿嬤打網球的時候，他就在旁邊空地拋球，然後嘗試揮動對他來說尚嫌沉重的球拍，就這樣揮著揮著玩出興趣，成了他走向網球之路的起點。



小學四年級才正式接觸網球的許育修，比其他選手小學一、二年級就開始接受正規訓練，起步確實較晚，當時親戚朋友都因此覺得他在運動路上可能沒有未來，但他內斂的個性成為他堅持的動力來源，也讓他踏穩網球路的第一步，當時大家也沒預料他未來能拿下大滿貫冠軍。



許育修開始接受正規訓練後，突然要每天練球，體力一下跟不上，加上隊友比他早開始練球，這些都對他造成壓力，但他不想太多，能打到哪就算哪，就這樣度過生涯的第一個撞牆期。



但許育修的網球路並非一帆風順，國一時他因為腳底感染病毒疣，為了徹底治療而決定開刀，休息了一個月後重返球場，雖然不是損及運動生命的重大傷害，但他重回球場的首戰卻完全發揮不出應有水準，連跑起來都一副隨時要摔跤的樣子，讓他一時無所適從。



還好在教練張孝雍伸出援手，每週抽出3天時間幫許育修加強訓練，包括腳步、體能等訓練，讓他逐漸找回身手，也慢慢尋回自信，並為他之後的一戰成名墊下厚實基礎。



除了球技必須精進，許育修也遇到經濟面的現實挑戰，出身單親家庭的他，經濟狀況並不寬裕，他的媽媽為了支持他打球，想盡辦法只為了用最省錢的方法讓他可以持續練球、打球，不管是學穿線、學按摩，幾乎樣樣自己來，就為省幾百塊的費用。



也因為經濟狀況不允許，許育修的媽媽只能自己開車載著許育修四處征戰，如果運氣好，比賽時可以借住朋友家，如果沒辦法，也只能找最便宜的旅館住，但許育修從來沒有喊過一聲苦。