蘋果5款新品即將亮相 吸睛重點搶先看

蘋果發表會即將在美國時間12日（台灣時間13日凌晨）舉行，預期將推出5大新品，其中iPhone 8功能傳具備10大特色、Apple Watch支援LTE有4大重點。

外界推測，蘋果新品發表會將推出iPhone 8（或稱iPhone Edition）、iPhone 7s以及iPhone 7s Plus這三款新iPhone，此外還可能推出第4代Apple TV、以及第3代Apple Watch。

整理外媒報導觀察，iPhone 8功能可能具備10大特色，iPhone 7s和iPhone 7s Plus賣相頗佳，第3代Apple Watch有3大要點，Apple Watch支援LTE有4大重點。

一、iPhone 8功能具備10大特色

（1）螢幕尺寸可能是5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義），可能採用有機發光二極體（OLED）面板。（2）預期採用窄邊框和全平面（edge-to-edge）螢幕設計。（3）可能內建3D感測元件，具備臉部辨識功能，取代既有的Touch ID指紋辨識。（4）採用10奈米製程的A11處理器，由台積電獨家代工。（5）具備玻璃機殼，可取消天線條設計。（6）支援無線充電功能。（7）前置和後方相機鏡頭，可能支援4K解析度60fps功能。（8）智慧鏡頭功能，可提升動態偵測功能，識別快速移動物體。（9）紅外線感測元件能夠在黑暗中進行臉部辨識。（10）相機鏡頭可提升擴增實境（AR）應用。

二、iPhone 7s和iPhone 7s Plus有3大特點

（1）尺寸可能變胖又變高。iPhone 7s和iPhone 7s Plus，傳出尺寸會比iPhone 7和iPhone 7 Plus大一些。（2）傳可支援玻璃背蓋與無線充電功能。（3）iPhone 7s的相機鏡頭相較於iPhone 7，可能不會那麼凸。

三、iPhone 7s和iPhone 7s Plus有賣相

凱基投顧分析師郭明錤先前推測，4.7吋LCD版iPhone出貨量上看3800萬支、5.5吋LCD版iPhone出貨量上看2000萬支。另外，外媒日前引述羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）分析師Jun Zhang筆記報導預估，LCD版iPhone 7s和iPhone 7s Plus在9月底的單季量產約1500萬支，到12月底的第4季量產約3500萬支。

四、第4代Apple TV可支援高動態範圍影像（HDR）和4K畫質。

五、第3代Apple Watch有3大要點

（1）第3代Apple Watch傳可支援LTE無線通訊。（2）第3代Apple Watch強調輕薄設計，內建生理訊號感測晶片、電源管理晶片和射頻晶片等，相關模組多採用系統級封裝。（3）分析師報告預期，今年Apple Watch 出貨量上看1800萬支，其中新款Apple Watch出貨量上看900萬支，其中新款LTE機種款式占比約35%到40%。

六、Apple Watch支援LTE有4大重點

郭明錤先前預測，Apple Watch支援LTE有4大重點。（1）LTE版Apple Watch可能採用eSIM，而非配備實體SIM卡插槽。LTE版Apple Watch可能透過配對iPhone，讓兩個裝置共享一個電話號碼。（2）高通（Qualcomm）可能成為LTE版Apple Watch基頻晶片供應商。（3）今年LTE版Apple Watch可能不支援語音服務。（4）蘋果目前可能不會開發支援Android平台的Watch App應用軟體。