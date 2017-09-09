溫差大、季節轉變 敏弱肌該如何維護肌膚屏障

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）受全球暖化影響，極端氣候近年更加頻繁出現且明顯，高達八成民眾認同溫度及天氣變化、季節交替時會導致肌膚狀態改變甚至出現敏弱症狀，中國醫藥大學附設醫院國際醫療皮膚美容醫學中心邱品齊主任提醒，改善肌膚免若現象要從維持表皮屏障功能做起，而選用適合的肌膚保養品並持續定時使用，才能保持油水平衡，維護皮膚屏蔽，防禦極端氣候！

根據中央氣象局最新觀測資料，台北在八月已有連續10天最高溫都超過36℃，打破設站120年來最長連續天數紀錄。消費者在穿梭於戶外及室內間，肌膚得隨時面對溫差±10℃以上、忽冷忽熱狀況也等同是面對極端氣候的威脅，皮膚將不斷被刺激，有可能反應出肌膚不適症狀。

根據國人膚況問卷調查，常見三大敏弱症狀分別為「發癢」、「泛紅」、「乾粗」，同時超過八成問卷回覆者認同肌膚狀況改變或不適與天氣及溫度的變化息息相關。中國醫藥大學附設醫院國際醫療皮膚美容醫學中心邱品齊主任表示：「調查結果與臨床研究是相符的。敏弱型肌膚目前雖尚無明確定義，不過通常這類型膚質較易產生過敏、過度反應、處於不穩定之狀態，其形成成因複雜，單就環境層面來看，溫度/溫差、紫外線等的確是重要影響因素，不得輕忽！」

針對肌膚保養，邱品齊主任另提醒：「使用成份越複雜的產品，或保養步驟越多不一定是越好，產品應以配方簡單、成分單純，且使用方便為最佳選擇！另外有些人覺得天熱或皮膚常出油，就要使用清潔力強的產品，又或是天冷沒有太陽就不需使用防曬產品，這些錯誤迷思都可能在無形中破壞皮膚屏障

醫師表示，市售有不少針對敏弱肌所設計的保養和防曬品，著重在溫和清潔、強化保濕、低敏防曬，能有效舒緩敏弱症狀，例如「發癢」、「乾燥」、「刺痛」症狀，做到從根本加強肌膚防護力，讓肌膚在任何情況下得以穩定膚況。