青少年吸電子菸人數 北市2年內增1倍

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台灣每年約2萬7,000人死於菸害，也就是說每20分鐘就有1人死於菸害，同時所有癌症的死亡有30%與吸菸行為有關；而風靡全世界的電子菸多數也含有致癌物質，但根據調查顯示，國、高中生吸食電子菸比例有上升趨勢。

民眾對於香菸對人體的危害都已相當熟悉，但電子菸部分則相對陌生和具爭議性，根據衛生福利部食品藥物管理署抽測結果顯示，多數電子煙含尼古丁具成癮性，亦含致癌物甲醛、乙醛及其他有害物質，對健康的危害不少於傳統紙菸。許多業者更運用可愛的包裝及特殊風味或水果等多種口味煙油，吸引青少年吸食電子煙。

依據衛生福利部國民健康署「青少年吸菸行為調查」統計結果顯示，北市國中生吸菸率自103年2.4%下降至105年1.0%，高中職生吸菸率自103年7.4%下降至105年7.1%。然而，國、高中職生在電子煙吸食率則分別自103年的0.9%與2.4%，增加至1.9%與4.7%，增加超過1倍，國外文獻資料也指出曾吸食電子煙者，未來嘗試吸菸的機率較未吸食者高。

北市政府衛生局表示，為鼓勵吸菸青少年及早成功戒菸，已結合北市超過120家合約醫事機構提供二代戒菸衛教服務，每年補助2個療程，每個療程計有8次衛教諮詢服務，還可撥打免費戒菸專線（0800－636363），歡迎吸菸青少年多加利用。