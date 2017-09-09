李凈瑜:若看到李明哲被認罪 請國人體諒

李明哲案即將開庭，妻子李凈瑜明天將啟程赴大陸。李凈瑜今天發表行前聲明指出，若李明哲在非自由意志下，在法庭做出或說出某些難堪言行，那是「被認罪」，請國人體諒。

非政府組織（NGO）工作者李明哲案即將開庭，李凈瑜說，很多好朋友都擔心她，擔心她到中國會像劉霞女士一樣被失蹤或淪為人質。「倘若我真的遭遇如此厄運，請大家不要營救我，我自有自處之道，請不必為我費神，浪費社會資源」。

李凈瑜今天召開行前記者會，前立委王麗萍、民間司法改革基金會申訴中心主任蕭逸民也陪同出席；記者會背板張貼著「抗議黑幫中國政權 立即釋放李明哲」標語。

李凈瑜發表四點行前聲明指出，她語帶哽咽說，非常感謝過去半年來，國人對李明哲的營救努力，也感謝國際社會對李明哲的高度關切，這樣的現象已使李明哲案即將落幕，她由衷感謝。

李凈瑜說，此時此刻，她要懇求國人，如果看到李明哲在非自由意志下，在法庭做出或說出某些難堪的言行，請國人體諒，那就是中國政府的拿手好戲「被認罪」而已。

她說，關於李明哲事件，過去半年來她已說清楚立場與原則。她去，不是要挑釁，也不是要去爭辯，而是要看到正義降臨，讓李明哲可以尊嚴、快速平安地回到台灣。希望大家共同祝福李明哲平安歸來。

李明哲案11日上午將於中國大陸湖南岳陽開庭。李凈瑜8日發出新聞稿指出，她將與王麗萍於10日啟程，一同前往岳陽旁聽李明哲案開庭。李凈瑜在今天上午召開行前記者會，王麗萍說，李明哲案至今已經175天。