第18號颱風泰利將形成 侵台機率高

中央氣象局預報員吳依帆今天表示，關島附近有一熱帶性低氣壓，未來可能發展成今年第18號颱風泰利（Talim），下週三（13日）起影響台灣天氣，不排除侵台，提醒民眾留意。

又有颱風將可能形成，氣象局預報員吳依帆今天受訪時表示，關島附近有一熱帶性低氣壓，未來可能發展為今年第18號颱風泰利（Talim，菲律賓命名），並朝台灣移動，預計下週三（13日）起影響台灣天氣。

吳依帆表示，由於太平洋高壓仍強，加上北方海面有道鋒面即將通過，未來如果這個颱風形成，很可能在台灣附近受到牽引北轉，不排除直接影響台灣。

他補充，這個熱帶性低氣壓發展條件佳，未來發展成颱風後，可能持續增強，接近台灣的時候可能強度會較強，提醒民眾不可掉以輕心。

中央大學大氣科學系副教授吳德榮今天在三立準氣象．老大洩天機專欄表示，關島東南方的熱帶性低氣壓，結構仍鬆散，模式顯示的發展速度也要2天左右，才有機會發展成颱。

不過，他強調，歐洲和美國預測的模式都顯示，下週四（14日）颱風在巴士海峽、台灣南端附近，此時鞍形場正好在台灣，導引氣流很弱，颱風將以緩慢的速度向北迴轉，恐怕2、3天都未能脫離台灣，對台灣威脅極大。

他補充，如果颱風呈現這種行徑，颱風強度才是觀察重點，未來路徑跟強度都可能還有變數，得持續觀察。