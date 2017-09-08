鐵道迷看過來 台鐵將公告68處追火車拍照熱點

(台灣英文新聞／生活組​ 綜合報導)台鐵今天上午與交通部觀光局合作推出「喔熊騎喚列車」列車內裝則用繽紛的色彩營造出活潑感，近幾年台鐵陸續推出各式彩繪列車，成為美麗的移動風景，常吸引許多軌道迷追火車拍照，台灣鐵路管理局統計，主要熱點在東部沿線，共有68處，預計1個月內上網公告。



台鐵彩繪列車是2014年花東電氣化通車時，由台灣知名設計師蕭青陽在普悠瑪列車上彩繪包括部落特色等東部美景，大受好評。去年台鐵推出的Hello Kitty彩繪列車及今年慶祝130週年推出的8種火車意象的彩繪列車，同樣讓人耳目一新。



台鐵貨運服務總所總經理陳淑慧說，台鐵沿線共220多個車站，營運里程逾1100公里，每座車站、每段路線、每座橋梁都有各自風情，經過的火車讓景色加分，彩繪列車更是移動的美麗風景，總是帶給民眾驚喜。



軌道迷平時就喜歡追火車拍照，台鐵推出彩繪列車後，追火車的熱潮更盛。



台鐵統計，追火車的拍攝熱點主要在東部沿線，共有68處，例如多良站、太麻里櫻木平交道、山里隧道北口、新城站南邊守臣橋。軌道迷在熱點拍攝的照片在網路流傳，常令人神往，不少民眾紛紛向台鐵打聽確切地點，台鐵也將在1個月內上網公告。